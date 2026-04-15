МТС прокачала связь на самом большом острове Ладожского озера

МТС в рамках масштабной программы развития мобильной сети в Сортавальском районе Республики Карелия установила новое телеком-оборудование на острове Риеккалансаари. Это позволило расширить территорию покрытия сети LTE и повысить ее пропускную способность. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили телеком-оборудование на острове Риеккалансаари, обеспечив стабильное покрытие в поселках Красная Горка, Рантуэ, Ламберг, Оявойс, Токкарлахти, а также на побережье одноименного залива и озера Ляппяярви. Проведенные работы также позволили увеличить емкость сети в полтора раза, и теперь скорость передачи данных остается высокой, даже если к сети одновременно подключается большое количество абонентов.

Высокоскоростным мобильным интернетом на острове пользуются местные жители, а также многочисленные дачники и туристы, приезжающие в дома отдыха, расположенные на берегу озера Ляппяярви и залива Токкарлахти. Даже при пиковых нагрузках на сеть в теплое время года абоненты смогут пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами, строить маршруты в навигаторе, отправлять фото и видео красивых мест родным и близким, а также смотреть фильмы и сериалы онлайн.

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами
Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами

«Проведенные работы – это первый шаг комплексного проекта по улучшению качества связи в Сортавальском районе, который мы планируем реализовать в этом году. Приладожье славится своей живописной природой: прозрачными озерами, лесами и историческими памятниками, которые ежегодно привлекают большое количество путешественников. Анализируя рост трафика, мы планомерно развиваем сеть, чтобы создать надежную телеком-инфраструктуру, которая обеспечит стабильный доступ к цифровым сервисам, даже в разгар туристического сезона», - сказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

Ранее МТС провела работы по модернизации сети в городе Сортавала, что позволило увеличить емкость и территорию покрытия LTE. Улучшения затронули и ряд населенных пунктов в Сортавальском районе, где находятся точки притяжения для гостей региона - курортный комплекс «Черные Камни» и Карельский зоопарк — крупнейший на Северо-Западе.

