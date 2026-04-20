Beeline Cloud принял участие в конференции «Телеком будущего»

На прошедшей в Москве конференции «Телеком будущего» эксперты обсудили тектонические сдвиги в индустрии: от перехода к интеллектуальным сетям до новых вызовов кибербезопасности. Одним из центральных выступлений стала сессия с участием Ильи Королева, директора по стратегии Beeline Cloud, который объяснил, почему старые модели бизнеса больше не работают в эпоху ИИ и как компаниям избежать «информационных могил».

Главный тренд индустрии — отказ от тотальной конкуренции в пользу глубокой специализации. Телеком-операторы и ИТ-интеграторы все чаще выбирают путь технологического партнерства. Beeline Cloud активно развивает это направление, сотрудничая с такими игроками, как Yandex Cloud. Цель таких альянсов — объединять лучшие на рынке продукты для создания реальной клиентской ценности, а не пытаться делать всё в одиночку.

Одной из самых острых тем дискуссии стали провалы пилотных проектов по внедрению искусственного интеллекта. Основная проблема кроется не в самих технологиях, а в неготовности данных. Илья Королев подчеркнул, что облако должно стать для клиента «чистым листом», позволяющим выстроить правильную архитектуру с нуля, вместо того чтобы переносить в новую среду накопленный годами беспорядок.

Инновации часто натыкаются на внутреннее сопротивление компаний. По мнению экспертов, «цифровой сотрудник» гибнет не из-за ошибок в коде, а из-за «организационного иммунитета» бизнеса к переменам. Чтобы преодолеть этот барьер, Beeline Cloud делает ставку на глубокий консалтинг и совместный запуск пилотных проектов. Для компании приоритетом являются долгосрочные отношения, где успех проекта важнее объемов потребляемых ресурсов.

Технологии ИИ одновременно усиливают и защиту, и методы атак, при этом скорость вооружения злоумышленников сейчас выше. Это создает риск «кибернеравенства» между гигантами и небольшими игроками. Облачная модель потребления инструментов безопасности становится механизмом выравнивания, делая защиту уровня Enterprise доступной всему рынку.





Современный клиент ждет не просто «железа», а работающий результат.

Beeline Cloud фокусируется на предоставлении сервисов на уровне приложений.

Компания берет на себя ответственность за работоспособность систем (например, 1С в облаке) и обеспечивает прозрачность через мониторинг.

Это позволяет бизнесу не думать о техническом устройстве инфраструктуры, фокусируясь на своих задачах.





«Для нас важно, чтобы каждый пилотный проект клиента завершался успехом, даже если в итоге потребуется меньше ресурсов, чем планировалось изначально. Наша миссия как провайдера — сделать высокие технологии и enterprise-уровень защиты доступными для всего рынка, помогая компаниям на пути к изменениям», — резюмировал Илья Королев.

