Интернет под стук колес: «МегаФон» разогнал 4G в Дрязгах

Инженеры оператора модернизировали телеком-оборудование на железнодорожной станции Дрязги в Усманском районе Липецкой области. Теперь 1,5 тыс. жителей одноименного села и сотни пассажиров электропоездов могут на более комфортных скоростях пользоваться всеми цифровыми сервисами. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Станция Дрязги относится к Юго-Восточной железной дороге. Ежедневно через Дрязги курсируют от шести до восьми электричек, которые соединяют Липецкую область с соседней Воронежской. Среди пассажиров – большинство тех, кто работает в Воронеже, Липецке и Грязях — третьем по величине городе Липецкой области.

Кроме того, неподалеку от станции находится автобусная остановка, от которой можно уехать в областной центр, а также в город Усмань и села Бреславка и Пластинки. Пассажиры автобусов также почувствовали улучшение параметров связи.

При модернизации базовой станции связисты задействовали дополнительный низкочастотный диапазон, который используется для обеспечения более широкого покрытия и обычно актуален в сельской местности.

«Хорошая связь в дороге необходима не только для работы водителей и машинистов, но и для комфортного времяпровождения пассажиров. В пути легко найти время для общения с родными и близкими, поискать информацию для решения рабочих задач или просто отдохнуть: послушать музыку или посмотреть фильм. Теперь в селе Дрязги, на одноименной станции и на протяжении нескольких километров пути скорость мобильного интернета достигает 30 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы с комфортом пользоваться различными цифровыми сервисами», — сказал директор «МегаФона» в Липецкой области Дмитрий Хорошев.

Ранее оператор улучшил покрытие сети на трассах Липецк — Усмань, Хлевное — Тербуны, а также прокачал связь в городе Задонске, селе Донское и в поселке Лев Толстой.