МТС в четыре раза увеличит количество базовых станций отечественного производства в Смоленской области

МТС сообщает, что к началу 2027 г. число базовых станций российского производства в Смоленской области вырастет в четыре раза. Общее же количество отечественного телеком-оборудования в 76 регионах России до конца 2026 г. достигнет 3800 единиц. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2026 г. российские базовые станции «Иртея» вышли в эфир в населенных пунктах Краснинского, Гагаринского, Руднянского, Сафоновского, Демидовского и Дорогобужского районов Смоленской области. Телеком-оборудование устанавливалось специалистами МТС как в районных центрах, так и малых населенных пунктах.

Оборудование может работать в диапазонах LTE. Функционал включает в себя интеграцию с современными системами управления сетью и возможность совместного использования инфраструктуры радиодоступа несколькими операторами.

Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в коммерческую эксплуатацию отечественных базовых станций. Оператор и телеком-вендор тесно сотрудничают в рамках форвардного контракта. По условиям контракта «Иртея» к 2030 г. поставит МТС 20 тыс. базовых станций.

«Установка отечественного телеком-оборудования – это огромный шаг в создании технологического суверенитета страны. Ведь связь – это та базисная отрасль, в которой важно не зависеть полностью от иностранных вендоров. Ощутимым преимуществом диапазона, на котором запускаются «Иртеи» в Смоленской области, можно назвать широту покрытия: одна базовая станция охватывает гораздо большую территорию, чем зарубежные аналоги. Поэтому при выборе локации для установки телеком-оборудования мы отдаем приоритет населенным пунктам, где требуется усилить мобильную сеть», — сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.

