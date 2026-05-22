CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

«+7 Телеком» расширил сеть в Луганске, Антраците и вдоль ключевых трасс ЛНР

Оператор связи «+7 Телеком» продолжает развитие телеком-инфраструктуры в Луганской Народной Республике. Компания ввела в эксплуатацию новые базовые станции, расширив покрытие и увеличив емкость сети в городах и на ключевых транспортных направлениях. Об этом CNews сообщили представители «+7 Телеком».

В городе Антрацит повышена скорость передачи данных и стабильность соединения в четвертом и пятом микрорайонах — это плотная жилая застройка, где расположены школы, социальные учреждения и автостанция. Обновление инфраструктуры в этих кварталах обеспечивает более комфортную работу онлайн-сервисов, дистанционного обучения и мобильных приложений. Также улучшены параметры сети на выезде из города в сторону поселка Крепенский и основных транспортных маршрутов.

Развитие инфраструктуры вдоль автомобильных дорог позволило расширить покрытие и повысить стабильность соединения в населенных пунктах Новосветловка и Придорожное по направлению к Краснодону и по дороге к пункту пропуска Изварино. Дополнительно увеличена емкость сети на участке трассы между Молодогвардейском и Придорожным, а также на подъездах к Луганску.

В Луганске работы охватили один из центральных районов города, что позволило повысить устойчивость сети в условиях плотной застройки и высокой нагрузки. Также покрытие расширено на трассе в направлении Старобельска и на участке между Старобельском и Беловодском, что повысило доступность услуг на протяженных маршрутах.

Улучшение качества связи в указанных локациях напрямую связано с повседневными задачами жителей региона. В городах — это доступ к цифровым сервисам, онлайн-работе и коммуникациям. На трассах — возможность оставаться на связи в дороге, пользоваться навигацией и оперативно обращаться за помощью при необходимости.

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?
Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает? Безопасность

Развитие сети сопровождается решениями, направленными на надежность услуг в любых условиях. Домашний интернет «+7 Телеком» по технологии GPON доступен в Херсонской и Запорожской областях, а также в Мариуполе и может работать даже при массовых отключениях электроэнергии. Достаточно подать питание на роутер от источника 12 В, и доступ в интернет сохранится. Такое решение позволяет абонентам оставаться на связи даже в нестандартных ситуациях.

«Мы развиваем сеть, исходя из реальных сценариев жизни людей: дома, в дороге, в центре городов. Наша задача — обеспечить устойчивую связь и доступ к сервисам в любой ситуации», — сказали в компании.

Расширяя покрытие в жилых районах и вдоль ключевых маршрутов, а также обеспечивая бесперебойный интернет в домах жителей Новороссии, «+7 Телеком» формирует устойчивую цифровую среду региона, где связь становится базовой частью комфорта и безопасности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Уходит целая эпоха. Гигантский оператор связи хоронит медные сети, без которых не работают стационарные домашние телефоны

Власти США выделяют IBM $1 млрд на гигантскую фабрику квантовых чипов

Введение платы за VPN-трафик решили отложить до выборов в Госдуму осенью 2026 года

Сколько миллиардов заработали «Билайн», МТС, «МегаФон» и «Ростелеком» в 2025 году

Новым куратором ИТ-отрасли в Минцифры может стать выходец из Администрации Президента

Производитель «скоростной» заплатит $1,1 млн. Его память работает быстро, только если подкрутить BIOS

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290