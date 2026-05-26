«Банк данных ЦК и ДЗЗ» версии 9.7.0 обеспечивает оперативное получение информации о геодезических пунктах и материалах обследования

В КБ «Панорама» разработан «Банк данных цифровых карт и ДЗЗ» версии 9.7.0. В новой версии добавлена возможность массового экспорта карточек обследования геодезических пунктов, актов об уничтожении и обоснований невозможности обследования. Об этом CNews сообщил представитель КБ «Панорама».

Реализованный функционал позволяет быстро получить полный список документов по выбранным геодезическим пунктам, существенно сокращая время подготовки данных. Добавлен протокол экспорта, обеспечивающий своевременное выявление отсутствующих или некорректных данных для их последующего обновления и исправления. Нововведения повышают эффективность взаимодействия федеральных и региональных фондов пространственных данных и способствует дальнейшей автоматизации процессов обработки данных.

Отдельно ведется реестр организаций производителей данных. Единый список организаций используется при ведении базы метаданных и помещении материалов в хранилище. Это позволяет легко находить данные конкретных производителей.

Оптимизирована работа комплекса при наличии ошибочных параметров в конфигурации. Ускорено вычисление объема хранимых данных при экспорте. Улучшена работа с картой-схемой наличия пространственных данных.

Безопасность данных обеспечивается разграничением прав доступа на основе средств безопасности, входящих в состав операционной системы. Поддерживается обычная проверка подлинности, дайджест-аутентификация, системная проверка подлинности (средствами веб-сервера) и доменная (Kerberos или ActiveDirectory). Дополнительная безопасность обеспечивается использованием сквозной аутентификации при работе с базой данных. Подключение к базе происходит с правами пользователя, работающего с системой. Комплекс адаптирован для работы на широком спектре операционных систем (Astra Linux SE, Ubuntu, «Ред ОС», MS Windows и других) и архитектур (Intel, «Эльбрус», «Байкал»). Программа зарегистрирована в реестре отечественного ПО под номером 1862.

«Банк данных цифровых карт и ДЗЗ» является основой для построения инфраструктуры пространственных данных федерального, регионального и муниципального уровней, в корпоративных информационных системах. В рамках единого геоинформационного пространства «Банк данных цифровых карт и ДЗЗ» реализует сбор, хранение, контроль качества, поиск и выдачу пространственных данных в обменных форматах. Отобранные с помощью программы пространственные данные могут быть размещены для многопользовательского доступа на «ГИС Сервере» и опубликованы по международным стандартам OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS на сервере приложений GIS WebService SE. Пользователи могут получить доступ к данным как из тонкого клиента (с помощью GIS WebServer SE), так и из настольных приложений (ГИС «Панорама», ГИС «Оператор»). «Банк данных цифровых карт и ДЗЗ» обеспечивает построение облачного хранилища пространственных данных, предоставление доступа к этим данным, автоматизированное формирование и обновление геопокрытий.

Текущее состояние пространственных данных отображается с помощью карт-схем, которые ведутся для каждого типа хранимых данных: векторных карт, данных ДЗЗ, матриц высот и моделей местности. Обеспечивается удаленное помещение наборов пространственных данных в файловое хранилище, ведение версий хранимых наборов, обновление карт-схем наличия данных, автоматизированный сбор и формирование метаданных, формирование и обновление геопокрытий. Автоматизированный сбор и формирование метаданных выполняется по стандартам ISO 19115:2003, Geographic information — Metadata и ISO/TS 19139, Geographic information — Metadata — XML schema implementation. Автоматически формируются уменьшенные копии изображений данных, проверяются контрольные суммы файлов и полнота наборов данных. Помещение пространственных данных в файловое хранилище осуществляется с проверкой целостности, контролем структуры и содержания данных. Результаты работы протоколируются и заносятся в базу метаданных. Обеспечивается автоматическое резервное копирование метаданных и хранилища пространственных данных с контролем целостности и восстановлением данных. Поддерживается мультиязычный интерфейс.

На портале «Банк пространственных данных» демонстрируются возможности по организации хранения, учета и выдачи векторных карт, данных ДЗЗ, матриц высот и моделей местности. Портал содержит векторные карты в формате SXF, сформированные на основе данных из открытых источников (OpenStreetMap, VMap0). В состав пространственных данных входят карты: субъектов РФ, стран и городов ближнего и дальнего зарубежья. Всего свыше 450 векторных карт и 6,7 тыс. матричных данных общим объемом более 250 ГБ. Специалисты КБ «Панорама» еженедельно обновляют и актуализируют состав информации на портале. Все опубликованные данные распространяются бесплатно в соответствии со свободной лицензией.

Новая версия программы доступна для скачивания на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».