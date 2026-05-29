4G до горизонта: на побережье Беловского водохранилища появилась связь «МегаФона»

Абоненты «МегаФона» в кузбасском селе Поморцево получили доступ к мобильному интернету и голосовым звонкам. Оператор ввел в эксплуатацию базовую станцию в одной из самых популярных туристических локаций региона. Новое телеком-оборудование обеспечивает высокую скорость передачи данных и поддерживает технологию VoLTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Поморцево – небольшой населенный пункт на берегу Беловского водохранилища, в котором проживает менее тысячи человек. Здесь есть школа, детский сад, дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт. Появление устойчивого 4G-сигнала в селе расширило возможности для абонентов оператора: появился доступ к телемедицине, им стало проще использовать образовательные платформы и электронные журналы, готовиться к занятиям и экзаменам. Развитие сети сделало более комфортным и онлайн-шопинг — в Поморцево действует пункт выдачи заказов маркетплейсов.

Помимо местных жителей, связью активно пользуются туристы, которые приезжают на Беловское водохранилище для купания, рыбалки, серфинга и водных прогулок. Теплая, как парное молоко, вода, хорошо развитая инфраструктура, живописные виды и удобное местоположение делают его главной точкой притяжения для тысяч приезжих.

«Укрепление мобильной инфраструктуры способствует развитию внутреннего туризма и повышает привлекательность региона для отдыха круглый год. Построенная базовая станция закрыла «цифровые потребности» не только сельчан, но и отдыхающих. В зоне действия нового телеком-оборудования находятся дома отдыха, санатории, детские лагеря и пляжи. Благодаря комбинации низких и средних частотных диапазонов уверенный прием 4G- сигнала доступен абонентам и на противоположном от Поморцево берегу, где расположена «Школа активного отдыха», – сказала директор «МегаФона» в Кузбассе Олеся Ширяева.

Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах

Мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с позволит владельцам «зеленых» сим-карт общаться в мессенджерах и соцсетях, звонить близким по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, смотреть фильмы в высоком разрешении без задержек и помех, слушать музыку, играть в мобильные игры онлайн, пользоваться банковскими приложениями и решать другие срочные вопросы. Туристы могут делать фотографии и сразу же отправлять их в семейный чат, а трэвел‑блогеры – записывать сторис и вести прямые эфиры.

Установленная на побережье Беловского водохранилища инфраструктура также расширила зону обслуживания технологии VoLTEцифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

