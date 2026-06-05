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«ДАР» и «Сонерик» создают российское UDR-решение для телеком-операторов

Российская ИТ-компания «Сонерик» при технологической поддержке компании «ДАР» (входит в ГК «Корус Консалтинг») завершает разработку решения класса User Data Repository (UDR), предназначенного для операторов мобильной связи. Продукт закрывает критическую потребность отрасли в условиях ухода зарубежных поставщиков. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

«Сонерик» был создан как центр компетенций для поддержки инфраструктуры Ericsson в России и объединяет специалистов с многолетним опытом работы в телеком-индустрии.

Разрабатываемое решение относится к ключевым компонентам современной телеком-инфраструктуры — системам хранения и управления абонентскими данными (HLR/HSS/UDM). Такие системы обеспечивают централизованное хранение профилей абонентов, управление тарифами, подписками и параметрами QoS (Quality of Service, качества сервиса), обработку запросов в режиме реального времени при звонках, передаче данных и роуминге, поддержку сетей стандартов 2G/3G/4G/5G.

На российском рынке доступность локализованных решений данного класса сильно ограничена. Операторы вынуждены использовать устаревшие или зарубежные системы, что создает технологические и регуляторные риски, а также ограничивает развитие сетей нового поколения, вывод на рынок новых продуктов и услуг для абонентов.

«Сонерик» инициировал проект по созданию собственного продукта, способного полностью заменить иностранные решения и обеспечить технологическую независимость отрасли. В качестве технологического партнера была выбрана дочерняя компания ГК «Корус Консалтинг» — «ДАР», которая обладает экспертизой в разработке высоконагруженных распределенных систем.

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Совместно команды разработали архитектуру продукта с нуля. Ключевые особенности решения включают в себя микросервисную структуру, развертывание в Kubernetes-кластере, высокую масштабируемость и отказоустойчивость. Система поддерживает одновременную работу с сетями всех поколений и соответствует всем требованиям российского законодательства.

«Появление отечественного решения класса UDR открывает новые возможности для операторов связи — от снижения зависимости от иностранных технологий до повышения гибкости и скорости внедрения новых сервисов в сетях 5G и будущих поколений», — сказал Олег Смагин, директор по развитию бизнеса «Сонерик».

«Для нас бесценным опытом стало участие в проекте по созданию системы, относящейся к категории критически значимых элементов телеком-инфраструктуры. Разработка станет важным шагом к технологическому суверенитету отрасли, обеспечивая основу для создания продукта уровня операторского класса», — сказала Елена Лашманова, генеральный директор «ДАР».

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