CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

В «маленьком Париже» Дона провели апгрейд сотовой сети

Инженеры «МегаФона» провели рефарминг частотных диапазонов, переведя мощности из устаревших сетей 3G в LTE. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета в зоне действия обновлённой сети и снизить нагрузку в местах с активным трафиком. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Изменения коснулись Новочеркасска с учетом повышенной нагрузки на сеть в ряде локаций — рядом с жилыми кварталами, объектами культуры, школами. Позитивные изменения отразились на въездах и выездах из города. Теперь водители и пассажиры, проезжающие по этой территории, могут связаться по видеосвязи с родными, просмотреть новости или пообщаться в социальных сетях.

Частные облака как новая ступень эволюции ИТ-инфраструктуры
Частные облака как новая ступень эволюции ИТ-инфраструктуры Главные ИТ-сценарии

«Специалисты заранее обновили телеком‑оборудование перед летним сезоном. С начала года туристический поток в Новочеркасск вырос на 10%. Новочеркасск известен не только как историческая столица казачества, но и своей уникальной планировкой центральных районов: проспекты и улицы здесь выстроены по лучевой системе и отличаются строгой геометрией — именно поэтому город нередко называют ’’маленьким Парижем’’» — сказал директор «МегаФона» в Ростовской области Алексей Иванов.

По обезличенным данным «МегаФона», среднемесячное потребление интернет‑трафика жителями и туристами Новочеркасска составляет 21 Гбайт. Что сопоставимо с 7 тыс. фотографий высокого разрешения с видами города – если выложить их в ряд, они протянутся на несколько километров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

«М.Видео» вложит 9 миллиардов в развитие ИИ и цифровые сервисы

В двух российских регионах протестируют беспилотные самосвалы, чтобы полностью отказаться от водителей

Россиянам вновь закрутят гайки. Готовятся жесткие лимиты на eSIM и SIM-карты для умных устройств

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще