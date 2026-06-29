МТС обеспечила интернетом закулисье фестиваля «Город встреч»

МТС обеспечила доступ в интернет на площадке фестиваля «Город встреч» в Перми. Оборудование МТС используется для бесперебойной работы сцены и штаба организаторов фестиваля. В 2026 г. «Город встреч» стартовал 12 июня и продлится до конца августа. Об этом CNews сообщил представители МТС.

«Город встреч» — ежегодный летний фестиваль, который проводится с 2023 года и объединяет пермских артистов с федеральными хедлайнерами и режиссерами. На центральных площадках Перми проходят концерты, творческие выступления, мастер-классы и развлекательные программы для жителей и гостей города.

Интернет от МТС используется в пультовой, откуда управляют звуком, светом и видео на сцене, а также в штабе фестиваля для координации волонтеров и персонала. Выделенный канал связи работает даже при пиковых нагрузках на мобильную сеть, например, в прошедший День города или на мероприятиях в летние выходные. Благодаря этому программа идет по расписанию, а зрители видят выступления без технических задержек.

«Нашей задачей было предоставить технологичное решение, которое останется незаметным для зрителей, но при этом обеспечит четкую работу площадки на протяжении всего фестиваля. Это позволяет команде специалистов и организаторов работать без сбоев. Ну а для жителей и гостей Перми такое решение означает отсутствие задержек и технических накладок во время концертной программы в течение всего лета», - сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.