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Россияне стали в 2,5 раза чаще менять мобильных операторов

В 2026 г. россияне стали значительно чаще менять мобильных операторов. К таким выводам пришла платформа управления связью «Экомобайл», проанализировав данные о переносе мобильных номеров за 2024-2026 гг. За два года число переносов выросло в 2,5 раза, а самой активной группой пользователей оказались россияне в возрасте 35–44 лет — на них приходится более трети всех случаев смены оператора. Об этом CNews сообщили представители компании «Экомобайл».

По данным «Экомобайл», в январе–мае 2026 г. количество переносов мобильных номеров увеличилось почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

Чаще всего мобильных операторов меняют пользователи среднего возраста. По данным за январь-май 2026 г., на абонентов младше 24 лет приходится около 1,5% всех переносов номеров, на пользователей 25–34 лет — 18%, на группу 35–44 лет — 35,5%, на пользователей 45–54 лет — 25%. Еще 20% переносов совершают россияне старше 55 лет.

Данные показывают, что наиболее активно мобильных операторов меняют пользователи в возрасте 35–44 лет. За два года доля этой возрастной группы выросла с 29% до 35,5%, и сегодня на нее приходится более трети всех случаев смены оператора.

Аналитики компании отмечают, что рост числа переносов происходит на фоне продолжающихся изменений тарифной политики операторов. В 2024–2025 гг. крупнейшие игроки рынка неоднократно сообщали о пересмотре стоимости услуг связи, что могло повысить интерес пользователей к сравнению предложений разных операторов.

«За ростом числа переносов номеров стоит изменение потребительского поведения. Если раньше пользователи годами оставались у одного оператора, то сегодня они гораздо активнее сравнивают предложения и готовы менять поставщика услуг при появлении более выгодных условий. Мы видим, что особенно часто этим пользуются абоненты в возрасте 35–44 лет — аудитория, которая привыкла рационально подходить к выбору финансовых и цифровых сервисов», — сказал Игорь Жиленко, основатель платформы управления связью «Экомобайл».

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