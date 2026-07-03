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От центра Брянска до Белых Берегов — «МегаФон» обновил оборудование в регионе

Инженеры «МегаФона» модернизировали телеком-оборудование в важнейших локациях Брянской области, где в общей сложности насчитывается более 200 тысяч жителей. Благодаря техническим мероприятиям брянцам и гостям города стал доступен мобильный интернет на скорости до 60 Мбит⁄с и более уверенный приём сигнала голосовой связи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы по апгрейду базовых станций прошли в Володарском и Советском районах областного центра. Последний — историческое ядро Брянска, где проживает четверть его жителей. В Советском районе сосредоточены большинство административных зданий, офисы крупнейших компаний, региональные и муниципальные органы власти. Здесь же находятся центральный универмаг, крупнейший рынок, автовокзал, несколько театров, музеев и гостиниц, цирк, стадион «Динамо» и множество развлекательных заведений.

После того, как связисты подключили новые диапазоны LTE и провели рефарминг оборудования базовых станций, в городе расширилась зона покрытия и улучшилось качество связи.

Более уверенный приём сигнала стал доступен и жителям поселка Белые Берега, который находится в 15 километрах от областного центра. Этот населенный пункт стал одним из наиболее популярных мест отдыха брянцев — берега водохранилища знамениты белым песком и окружающим их живописным сосновым бором.

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«Внутренний туризм становится одним из перспективных направлений для развития Брянска — города с богатой историей и уникальным этнографическим потенциалом. Известно, что в планах перекомпановка и современное обустройство исторического центра, поэтому мы решили сработать на опережение и прокачали связь в самых популярных локациях. Надежная связь — это одно из слагаемых комфортной среды, где турист будет задерживаться дольше, чем на один день», — говорит директор «МегаФона» в Брянской области Александр Кропачев.

При этом, развитие сети не ограничилось областным центром. Работы по модернизации оборудования с начала года также прошли в Карачевском, Гордеевском, Новозыбковском, Жуковском, Мглинском, Красногорском, Выгоничском районах Брянской области.

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