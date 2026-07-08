Аналитика МТС: 26% от всех нежелательных звонков по России приходится на 5 регионов

МТС подвела итоги работы сервиса «МТС Защитник» за первое полугодие 2026 г. и составила рейтинг регионов, жителей которых чаще всего пытались атаковать звонками мошенники. Более четверти спам-звонков пришлось на пять российских регионов. Чаще всего мошенники звонили жителям Москвы, представляясь сотрудниками государственных и муниципальных служб.

В период с января по июнь 2026 г. больше всего спам-звонков сервис «МТС Защитник» предотвратил в столичном регионе: на жителей Москвы и Подмосковья пришлось 12% от общего числа звонков мошенников по России. На втором месте – Краснодарский край (5%), на третьем – Санкт-Петербург с Ленинградской областью (4%). Замыкают пятерку рейтинга Новосибирск (3%) и Уфа (2%). Всего на пять регионов с наибольшим количеством нежелательных звонков пришлось 26% от всех мошеннических вызовов на абонентов МТС по стране.

В Московском регионе злоумышленники чаще всего прибегали к классическим схемам обмана, представляясь сотрудниками государственных и муниципальных органов, пенсионных и социальных служб. На эти две категории суммарно и в равных долях пришлось 41% от всех мошеннических вызовов в регионе. За ними следуют вызовы под видом курьеров почтовых служб и маркетплейсов (12%), далее – от якобы представителей жилищно-коммунальных служб (11%) и за ними – звонки с предложениями получения дополнительного дохода и выгодных инвестиций (7%).

Самое большое количество нежелательных вызовов на одного человека зафиксировано в Алтайском крае — жителю Барнаула мошенники пытались дозвониться почти 16 тыс. раз. Все подозрительные звонки были успешно выявлены и заблокированы сервисом «МТС Защитник».