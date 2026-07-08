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«Информтехника» запустила серийное производство российских базовых станций «МиниКом БСР-Д» стандарта DMR и ЦППР РФ

Группа компаний «Информтехника», российский производитель доверенных систем связи, объявила о запуске серийного производства базовых станций «МиниКом БСР-Д» для построения ведомственных и корпоративных сетей подвижной радиосвязи стандартов DMR и ЦППР. Новая разработка позволяет создавать сети на базе российского технологического стека, а также модернизировать существующую инфраструктуру, построенную на зарубежном DMR-оборудовании. Об этом CNews сообщили представители ГК «Информтехника».

Компактные базовые станции «МиниКом БСР-Д» поддерживают одновременно стандарт цифровой мобильной радиосвязи DMR и отечественный стандарт ЦППР. Разработка предназначена для организации устойчивого независимого канала связи в условиях нестабильной или отсутствующей мобильной сети, а также для снижения зависимости от зарубежных решений.

По оценкам отраслевых аналитиков, DMR остается одним из наиболее востребованных стандартов профессиональной радиосвязи в России благодаря экономичности, гибкости и возможности поэтапной миграции с аналоговых систем. На рынке сохраняется устойчивый спрос на DMR-сети со стороны государственных и промышленных заказчиков, а ключевым драйвером выступает потребность в гарантированном обмене критическими данными.

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Информтехника

Основные сценарии применения «МиниКом БСР-Д» — организация резервных и основных каналов оперативной связи на предприятиях и в системах городского управления, а также модернизация сетей DMR с сохранением совместимости с установленным оборудованием и переходом на российские технологии.

Отдельное значение комплекс «МиниКом БСР-Д» имеет для региональных властей и операторов инфраструктуры, которым необходимо обеспечить устойчивую связь для городских служб, отвечающих за безопасность, транспорт и реагирование на чрезвычайные ситуации. В условиях нестабильной работы, перегрузок или отсутствия мобильной сети, цифровая подвижная радиосвязь остается критически важным каналом управления и оперативного взаимодействия.

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«Сегодня устойчивость коммуникационной инфраструктуры становится одним из ключевых факторов безопасности как для предприятий, так и регионов в целом. Именно поэтому мы вывели на рынок «МиниКом БСР-Д» — решение, которое помогает создавать автономные сети оперативной радиосвязи и обеспечить надежную координацию персонала независимо от доступности мобильных каналов. Это инструмент повышения управляемости и готовности к реагированию в любых условиях», — отметил коммерческий директор ГК «Информтехника» Алексей Яцевский.

Базовые станции «МиниКом БСР-Д» выполнены в компактном защищенном корпусе и рассчитаны на работу в различных климатических условиях и механических нагрузках. Форм-фактор оборудования упрощает размещение, снижает затраты на развертывание и эксплуатацию. В линейку DMR решений «Информтехники» также входят портативные и возимые абонентские радиостанции стандарта DMR, что позволяет развернуть сеть на оборудовании МиниКом одного производителя.

По оценке компании, запуск серийного производства «МиниКом БСР-Д» является важным шагом в развитии отечественных комплексов цифровой подвижной радиосвязи. Применение российских аппаратных и программных решений позволяет снизить зависимость от иностранных поставщиков, обеспечить предсказуемость развития сети и сохранить контроль над критически важной коммуникационной инфраструктурой.

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