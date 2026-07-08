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НТЦ АРГУС: ИИ заставит операторов по-новому считать аплинк

ИИ начинает менять структуру сетевого трафика. Если раньше сети в основном планировались под загрузку данных к пользователю, то новые сценарии будут сильнее нагружать обратный канал: от пользователя, устройства или ИИ-агента в сеть. Для операторов это означает пересмотр подходов к планированию емкости, техническому учету и управлению ресурсами. Об этом CNews сообщили представители НТЦ АРГУС.

По данным Cisco, трафик ИИ-инференса пока остается небольшим по сравнению с видео и обычным веб-трафиком, но растет быстро: потребление токенов показывает почти десятикратный рост год к году, а в измерениях сервис-провайдеров Cisco фиксировала примерно четырехкратный рост ИИ-трафика за восемь месяцев. При этом около 9% потоков ИИ-инференса передают больше данных вверх, чем вниз, тогда как для обычного веб-трафика такой показатель составляет около 0,5%.

Ericsson также фиксирует ускорение аплинка в мобильных сетях. По анализу трафика 55 операторов за 2025 г., у 43 из них uplink рос быстрее downlink, а у 17 операторов темпы роста аплинка более чем в 1,5 раза превышали рост downlink. Компания связывает это с видеосвязью, пользовательским контентом, облачными сервисами, ИИ/AR-устройствами, беспилотниками, автономным транспортом и агентными ИИ-системами.

Для операторов это означает, что нагрузку придется планировать не только по общей емкости сети, но и по конкретным сервисам, участкам и направлениям трафика. В B2B-сегменте аплинк будет расти за счет видеоаналитики, IoT, телеметрии, промышленных устройств, edge-сценариев и корпоративных ИИ-сервисов, где данные постоянно уходят в облако или центр обработки.

«ИИ меняет не только объем трафика, но и профиль нагрузки на сеть. Оператору становится важно понимать, какие сервисы создают нагрузку, где растет аплинк, какие ресурсы могут стать ограничением и каких клиентов затронет изменение в сети. Без такой картины модернизация будет идти реактивно: сначала появляется узкое место, потом начинается разбор, где именно не хватает емкости», – сказал Евгений Мошняцкий, коммерческий директор НТЦ АРГУС.

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По его словам, операторам потребуется более точная цифровая модель сети. «Чтобы масштабировать ИИ-сервисы, видеоаналитику, IoT и корпоративные приложения, нужно видеть доступные и занятые ресурсы, связи между оборудованием, каналами, услугами и клиентами. Чем сложнее становится профиль трафика, тем выше роль технического учета, планирования изменений и управления эксплуатацией», – отметил Мошняцкий.

Ericsson в сценарном моделировании допускает, что при среднем уровне распространения ИИ-приложений uplink-трафик к 2031 г. может стать в три раза выше уровня 2025 г., а при высоком уровне распространения – в пять раз выше. Это не отменяет доминирования downlink по абсолютному объему, но делает аплинк отдельным фактором развития сети.

Следующий этап для операторов будет связан не только с расширением емкости, но и с более точным управлением сетевыми ресурсами. ИИ-трафик усилит спрос на системы, которые позволяют видеть, где именно меняется нагрузка, какие сервисы на нее завязаны и какие участки сети нужно модернизировать в первую очередь.

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