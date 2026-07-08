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В Башкирии усилили связь для учреждений культуры Учалов

Новые скорости мобильного интернета стали доступны в самом восточном городе Башкирии. Техническая служба «МегаФона» запустила дополнительную инфраструктуру связи в центральной части Учалов, охватив местную филармонию и краеведческий музей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Учалинская филармония — одно из главных культурных учреждений города и района. Ее концертный зал принимает концерты звезд башкирской, татарской, российской эстрады, театральные постановки и цирковые представления. А в краеведческом музее представлены экспозиции о быте башкирского народа и истории золотодобычи в крае.

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Инженеры «МегаФона» задействовала в локации сразу средний и высокий диапазоны частот, чтобы обеспечить скорость загрузки до 60 Мбит/c и достаточное покрытие в условиях городской застройки. Такое качество связи позволяет запускать видеотрансляции из выставочных залов, пересылать тяжелый контент через мессенджеры и смотреть образовательные курсы в потоковом режиме.

«Учалинцы активно пользуются мобильным интернетом. Одному абоненту здесь в среднем необходимо 24 ГБ мобильного трафика в месяц. Для сравнения в целом для Башкирии этот показатель составляет 22 ГБ, а в столице региона — 20 ГБ. Мы видим эти цифры и системно развиваем инфраструктуру связи в городе. Новое телеком-оборудование обслуживает не только учреждения культуры, но и соседние улицы с их жилыми домами, социальными объектами, торговыми заведениями», — сказал руководитель технической службы «МегаФона» в Башкирии Александр Брыков.

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