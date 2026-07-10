«ГПБ Мобайл» начал работу в Удмуртии

Мобильный оператор «ГПБ Мобайл» объявляет о начале работы в Удмуртии. Оформить сим-карты можно в отделениях и в мобильном приложении Газпромбанка, а также заказать на сайте мобильного оператора «ГПБ Мобайл». Об этом CNews сообщили представители «ГПБ Мобайл».

С запуском в Удмуртии мобильный оператор расширил географию присутствия до 61 региона России.

Новым абонентам доступны актуальные тарифные планы — «Начни», «Движение», «Вперёд» — от 175 руб. в месяц, разработанные с учётом разных потребностей. За переход со своим номером в «ГПБ Мобайл» начисляются дополнительные 100 ГБ в течение года (по 8,5 ГБ в месяц).

Тарифные планы также включают безлимитные звонки внутри сети, перенос остатков минут и гигабайтов на следующий месяц и многоуровневую систему защиты «Цифровой иммунитет» от спам-звонков и разных видов мошенничества. Кроме того, действует специальное предложение для новых абонентов — при оплате годовых тарифов предоставляется 50% на абонентскую плату.

Всем абонентам при подключении начисляются дополнительные гигабайты интернет-трафика в первый месяц использования. Далее бонусные гигабайты можно получить при подключении к программе лояльности «Быть вместе» от «ГПБ Мобайл» и оплате покупок картой Газпромбанка от 15 тыс. руб. в месяц.

Помимо основной линейки тарифов, абоненты могут подключить тариф «Форсаж», который предлагает ежемесячный безлимитный интернет, 2000 минут мобильной связи и 100 SMS. При оформлении тарифа «Форсаж» и переносе номера в «ГПБ Мобайл» от другого оператора предоставляется скидка 50% на абонентскую плату, которая действует в течение года. Стоимость тарифа c учетом скидки составляет 395 руб. в месяц.

Также доступен премиальный тариф «Без границ» с пакетом опций, который включает в себя 100 ГБ интернета, 3000 минут мобильной связи, 1000 SMS, а также 1 ГБ интернета в роуминге ежемесячно.

Абоненты «ГПБ Мобайл», являющиеся пользователями сервиса Газпром Бонус «Плюс» Газпромбанка, получают дополнительные 10 ГБ интернет ежемесячно к тарифному плану от «ГПБ Мобайл», предусмотренному правилами участия в программе «Быть вместе». Абоненты «ГПБ Мобайл», которые присоединились к сервису Газпром Бонус «Премиум» Газпромбанка, могут воспользоваться 100% скидкой на ежемесячную абонентскую плату по тарифу «Движение» от «ГПБ Мобайл», согласно правилам участия в программе «Быть Вместе»

Абоненты могут подключить и усиленную систему защиты от спам-звонков и разных видов мошенничества «Цифровой иммунитет+», которая работает на базе речевой аналитики и ИИ. «Цифровой иммунитет+» включает две функции «Блокировка спама» и «Блокировка мошенничества».

Абонентам также доступен сервис «Ассистент» в двух вариантах: бесплатная версия с женским персонажем «Майей» и расширенная платная версия, где можно выбрать «Майю» или мужского персонажа «Алексея». Стоимость платной версии – 3 руб. в день. Ассистенты отвечают на непринятые вызовы от имени абонента, сохраняют аудиозаписи разговоров и их текстовые расшифровки в мобильном приложении, а также направляют уведомления о пропущенных звонках.

«Сегодня пользователи ожидают от мобильных операторов не только качественную связь, но и полезные цифровые сервисы, которые делают повседневную жизнь проще и удобнее. Именно такого комплексного подхода в предоставлении услуг мы придерживаемся и надеемся, что жители Удмуртской Республики по достоинству оценят преимущества наших продуктов и специальных предложений», — сказала Анастасия Спешилова, генеральный директор «ГПБ Мобайл».