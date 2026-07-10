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МТС ускорила интернет в селах Боханского района с 400-летней историей

МТС улучшила мобильную связь еще в трех селах Боханского района Иркутской области. Специалисты установили дополнительное телеком-оборудование, в результате чего увеличилось покрытие сети, и средняя скорость мобильного интернета выросла на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС провели работы и вывели в эфир «дальнобойные» базовые станции стандарта LTE-900 в Тихоновке, Тарасе и Укыре. Населенные пункты являются центрами сельских поселений, в которых в общем проживает около 3,5 тыс. человек. Улучшенная сеть охватывает жилые улицы и социально значимые объекты – школы, администрацию, библиотеку, медпункты, магазины. Также обновленный интернет покрывает местные достопримечательности, такие как храм мученика Уара в Тихоновке и Дом культуры, где базируется народный ансамбль «Умырзая» в Тарасе.

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Эти три села – одни из старейших в Боханском районе, в которых прослеживается тесное переплетение культур, религий и традиций. Помимо коренного бурятского населения здесь проживают русские и татары. Тараса основана около 400 лет назад: по легендам, ее история началась с улуса, где поселился потомок родоначальника племени Булагата, позже село стало перевалочным пунктом для кочевников-бурят. Тихоновка известна тем, что там находится храм, куда со всей Сибири приезжают паломники помолиться за некрещеных усопших – одна из немногих церквей в России с такой практикой. А в Укыре, чье название переводится с бурятского как «бык» жил известный ученый-историк, деятель национально-освободительного движения начала XX века Михаил Богданов.

«Установка нового оборудования в Боханском районе станет нашим вкладом в то, чтобы у жителей и гостей этих уникальных исторических сел были такие же цифровые возможности, как и в городе. Помимо богатой истории и традиций район также славится наличием животноводческих хозяйств. Для них доступ к цифровым сервисам – онлайн-отчетности, закупкам кормов, обучению – не менее важен, чем для городских предприятий. МТС продолжит плановое обновление сетевой инфраструктуры в отдаленных селах региона», – сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

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