ИИ упростит работу с клиентами малому бизнесу Татарстана

МТС запустила функцию обмена аудиозаписями, саммари и расшифровкой на платформе МТС Optimus. Решение поможет татарстанским предпринимателям отслеживать историю общения с клиентами и делиться итогами переговоров с коллегами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС Optimus, созданный на базе технологий Voicetech и Exolve с применением искусственного интеллекта, способен создавать записи и текстовые расшифровки звонков. С помощью нового инструмента сотрудники смогут быстрее передавать информацию о клиентах друг другу, а руководители — следить за рабочими процессами и оперативно принимать решения.

Чтобы получить итоги телефонных разговоров сотрудника, нужно отправить ему ссылку с запросом из веб-версии MTC Optimus. Специалист самостоятельно принимает решение предоставить доступ или отказаться. После подтверждения новые мобильные звонки начнут отображаться в веб-версии решения. При этом доступ для других пользователей может быть отозван в любой момент.

«По данным исследования МТС, незафиксированные переговоры в малом бизнесе приводят к потере до 10% стоимости контрактов, которые чаще всего заключаются устно. Без систематизации возникают невыполненные обязательства, упущенные детали, ошибки при доставках и путаница в заказах. Новый функционал МТС Optimus позволяет руководителю видеть полную картину переговоров, а сотруднику — самостоятельно решать, давать ли доступ. Решение работает на корпоративных и обычных мобильных номерах и с учетом стоимости меньше 100 рублей в месяц, подойдет даже для микробизнеса, — сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Записи хранятся и обрабатываются на защищенных серверах МТС. Доступ к звонкам возможен только с явного согласия пользователя. Каждый пользователь видит, кому и когда предоставил доступ, и может отозвать его в любой момент.