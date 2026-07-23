МТС прокачала сеть для отдыхающих в Белокурихе

МТС улучшила связь в Белокурихе. Зона LTE-покрытия на территории города-курорта увеличилась в среднем на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила новое оборудование и модернизировала существующее, что позволило улучшить покрытие на въезде в город со стороны города Бийска и вдоль улицы Алтайской, где расположены многочисленные санатории, отели и апартаменты. Теперь местные жители и отдыхающие смогут работать дистанционно работать и учиться, общаться с близкими, пересылать в мессенджерах тяжелые файлы и смотреть фильмы и видео онлайн.

Проведенные работы позволили расширить территорию с доступом абонентов к технологии VoLTE, которая позволяет совершать и принимать голосовые вызовы, не прерывая интернет-сессию. При этом звонки через VoLTE тарифицируются как обычные вызовы — в рамках уже оплаченного абонентом пакета минут.

«Белокуриха — настоящая жемчужина Алтайского края. Город, где первая здравница появилась более ста лет назад, а сегодня их насчитывается уже более двух десятков, в последние годы активно развивается и застраивается. Ранее мы уже обеспечили покрытие горнолыжных трасс «Катунь», «Благодать», а также склона горы «Церковка», а теперь прокачали сеть на въезде в город и вдоль главной курортной артерии Белокурихи, где сосредоточены объекты размещения, а также заведения общепита и банные комплексы», − отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.