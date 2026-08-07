NOTA Group обеспечила связью строительство подводного перехода нефтепровода через Енисей

NOTA Group завершила телекоммуникационное сопровождение строительства объекта «Система транспорта нефти “Ванкор” — “Сузун” — “Пайяха”. Нефтепровод “Сузун” — “Пайяха”. Проект технического перевооружения подводного перехода (дюкера) через реку Енисей». Об этом CNews сообщили представители NOTA Group.

Инвестором проекта выступает НК «Роснефть», заказчиком — ООО «Восток Ойл».

NOTA Group приступила к работе на объекте 1 марта 2023 г. — до начала основных строительно-монтажных работ. В течение первых полутора месяцев специалисты компании развернули базовую станцию мобильной связи стандарта 2G, организовали корпоративный доступ в интернет и ввели в эксплуатацию систему мониторинга транспорта.

Создание системы мониторинга изначально являлось обязательным требованием НК «Роснефть». Поэтому телекоммуникационная инфраструктура была подготовлена еще до выхода строительства перехода в активную фазу и с самого начала обеспечивала контроль техники, голосовую связь и передачу производственных данных.

После запуска решения NOTA Group на протяжении всего периода строительства — до его завершения 31 июля 2026 г. — обеспечивала непрерывную работу базовой станции, интернет-канала и системы транспортного мониторинга. Специалисты компании осуществляли техническое обслуживание оборудования, поддерживали устойчивость сети, подключали новых пользователей и расширяли функциональность решения в соответствии с развитием строительной площадки.

Таким образом, срок с марта 2023 г. по июль 2026 г. — это не период создания инфраструктуры, а время ее практической эксплуатации непосредственно в процессе строительства подводного перехода. Основной телекоммуникационный контур был развернут в начале проекта, после чего более трех лет обеспечивал ежедневную работу строительной площадки.

Система мониторинга позволяла контролировать местоположение и маршруты техники, оценивать фактическое время ее работы, выявлять отклонения от заданных маршрутов и координировать использование автопарка. Данные поступали от транспорта различных организаций, задействованных на объекте, и использовались для централизованного управления техникой.

Мобильной связью, созданной NOTA Group на этом участке Енисея, пользовались не только специалисты строительного проекта и подрядных организаций, но и капитаны проходящих судов. Сеть обеспечивала голосовое взаимодействие на территории, где ранее отсутствовала устойчивая наземная мобильная связь.

По расчетной оценке, применение транспортного мониторинга позволяет сократить непроизводительные пробеги и связанные с ними расходы на топливо на 8–10%, а время, необходимое для координации техники, — до 15%.

«До начала основных строительных работ на объекте необходимо было создать устойчивый контур связи и обеспечить выполнение требований инвестора по мониторингу транспорта. После запуска система непрерывно работала на протяжении всего строительства, обеспечивая связь, контроль техники и передачу данных», — отметил специалист по связи со стороны заказчика.

Проект со стороны NOTA Group реализовал Владимир Калуцких, директор по развитию морских и специальных проектов.

«Мы развернули базовую станцию, корпоративный интернет и транспортный мониторинг еще на начальном этапе, до активной фазы строительства. Далее наша задача заключалась в том, чтобы на протяжении всего проекта обеспечивать бесперебойную работу созданной инфраструктуры, обслуживать оборудование и развивать решение по мере появления новых производственных задач. Фактически телекоммуникационный контур прошел вместе со строительством весь путь — с марта 2023 г. до его завершения в июле 2026 г.», — сказал Владимир Калуцких.