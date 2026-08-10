МТС обеспечила покрытие LTE на трассе М-8 в Поморье

МТС расширила зону покрытия сети LTE в Архангельской области на участке федеральной трассы М-8 «Холмогоры», соединяющей Москву с Архангельском. Установка нового телеком-оборудования позволила улучшить качество связи и обеспечить бесшовное LTE-покрытие для автомобилистов и пассажиров на протяжении всего участка трассы на территории региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС подключили дополнительное телеком-оборудование диапазона LTE-1800 с высокой пропускной способностью радиосигнала на девяти участках в трех районах области – Вельском, Виноградовском и Холмогорском. Проведенные работы позволят автомобилистам и гостям региона оставаться в зоне покрытия высокоскоростного интернета и пользоваться навигаторами, мессенджерами, онлайн-банками и другими важными сервисами в пути.

Доступ к новому покрытию 4G МТС получили и жители нескольких малых населенных пунктов, расположенных вдоль трассы: поселков Важский и Важская Запань, деревень Нижнее Чажестрово и Ступино.

«Мы завершили важный этап программы развития телеком-инфраструктуры вдоль федеральной трассы «Холмогоры». Ранее в этом году мы запустили базовые станции, которые обеспечили покрытием LTE участок протяженностью более 250 километров, и вот сейчас завершили последний этап работ, закрыв «белые пятна». Теперь поездка на Русский Север станет для автомобилистов гораздо комфортнее. В пути случаются самые разные ситуации, и наши абоненты могут быть уверены, что в любой момент смогут связаться с близкими, сверить маршрут по онлайн-картам или оперативно вызвать помощь, если она потребуется», — отметил директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.

Работы реализованы в рамках программы покрытия федеральных автодорог сотовой связью LTE, направленной на обеспечение непрерывного 4G-сигнала операторами связи на ключевых трассах для работы экстренных служб, связи и интернета. Проект включает установку базовых станций, развитие инфраструктуры и устранение «белых пятен».