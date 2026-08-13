«МегаФон» определил самые популярные гастрономические туры на Северном Кавказе

Регионы Северо-Кавказского федерального округа уверенно заявляют о себе как о гастрономическом направлении путешествий, привлекая все больше россиян, желающих прикоснуться к многовековым кулинарным традициям. По данным «МегаФона», основанным на обезличенном анализе туристических потоков, в этом году интерес к таким поездкам на Северный Кавказ вырос на 18%, по сравнению с 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Лидером рейтинга остается Дагестан. Знаменитый хинкал, курзе и чуду стали настоящими кулинарными брендами, которые привлекают гурманов со всей страны. Отведать местную кухню приезжают на 14% больше туристов, чем в 2025 г., а недавнее изучение здорового питания в регионах, проведенное федеральной платформой социальных исследований, даже поставило Дагестан на первое место в России по сбалансированности рациона, что добавляет местной гастрономии дополнительную привлекательность.

Второе место рейтинга «МегаФона» заняла Карачаево-Черкесия. Потребительский спрос туристов в 2026 г. увеличился на 17% год к году, а поселок Архыз второй год подряд входит в топ самых популярных горнолыжных курортов страны.

Замыкает тройку лидеров Северная Осетия – Алания. Именно здесь, на родине знаменитых пирогов с сыром, мясом и зеленью, гастрономический туризм имеет глубокие исторические корни, а традиции выпечки передаются из поколения в поколение. Столица региона, город Владикавказ, превращается в центр притяжения для гурманов, привлекая путешественников не только живописными видами, но и атмосферой старых трактиров и ресторанов с аутентичной кухней. Отдых в Северной Осетия пользуется популярностью не только у жителей соседних регионов. Чаще всего сюда приезжают из Санкт-Петербурга и Поволжья, а туристов с Дальнего Востока в 2026 г. стало на 8% больше, чем в 2025.

«Наша работа по развитию телеком-инфраструктуры в СКФО напрямую влияет на качество жизни и привлекательность регионов. Мы системно модернизируем сеть не только в крупных городах, но и в небольших селениях, и на туристических маршрутах, чтобы как местные жители, так и гости всегда оставались на связи, а также без перебоев делились в интернете своими впечатлениями от местной гастрономии и фотографиями блюд местных кухонь», — сказал директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» на Кавказе Александр Харланов.