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МТС запустила домашний интернет и телевидение на острове Русский

Компания МТС сообщает о запуске фиксированной сети на острове Русский в Приморском крае. Домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с и современное цифровое телевидение стали доступны жителям поселка Подножье. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС продолжает обеспечивать многоэтажные дома в городах Приморья высокоскоростным домашним интернетом. Компания запустила фиксированный интернет для жителей 540 квартир в поселке Подножье на острове Русский. Современные цифровые сервисы теперь доступны в многоквартирных домах на улицах Подножье и Школьная. Для запуска сервиса инженеры МТС использовали радиорелейную линию связи. Такой способ позволяет оперативно запустить высокоскоростной канал связи в локациях, где прокладка кабеля затруднена в силу географических особенностей, например, на островах или в горах.

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Кроме домашнего интернета, жители Русского теперь могут подключить цифровое телевидение МТС. Также абоненты смогут сэкономить на связи более 4000 руб. в год, выбрав не отдельные услуги, а тариф «три в одном» с домашним и мобильным интернетом и цифровым ТВ.

«Развитие сетей как мобильной, так и фиксированной сети связи на Русском - один из приоритетов нашей работы. Ранее мы построили волоконно-оптическую линию связи на остров и обеспечили несколько ключевых локаций высокоскоростным интернетом стандарта LTE. Запуск сети домашнего интернета – новый этап развития цифровой инфраструктуры на Русском. Мы видим постоянно растущий спрос «островитян» на дополнительные цифровые услуги. Теперь жители Подножья смогут с комфортом пользоваться стабильной связью с большего количества устройств, смотреть фильмы и ТВ-программы в высоком разрешении, удаленно учиться и работать», - отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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