В GIS WebServer SE добавлены средства автоматического распознавания объектов на снимках

В КБ «Панорама» разработан GIS WebServer SE версии 7.5.0 для операционных систем Astra Linux, «Альт СП», «Ред ОС», Ubuntu и MS Windows. В новой версии добавлен компонент «Распознавание снимков», обеспечивающий подключение к комплексу автоматического распознавания и векторизации Panorama Vision непосредственно из интерфейса геопортала. Об этом CNews сообщил представитель КБ «Панорама».

Комплекс Panorama Vision предназначен для автоматического дешифрирования объектов на космических снимках, аэрофотоснимках и данных с БПЛА. В основе комплекса лежат технологии искусственного интеллекта с использованием обученных нейронных сетей. Система позволяет распознавать контуры сельскохозяйственных угодий, объектов гидрографии, зданий и сооружений, дорог, а также объектов лесного фонда (высокоствольного леса, поросли и вырубок). Для обработки могут использоваться снимки пользователей или данные из открытых источников.

Результаты распознавания формируются в виде векторной карты, которую можно открыть на геопортале для просмотра и последующего редактирования. Применение средств искусственного интеллекта позволяет ускорить создание и актуализацию векторных карт по материалам дистанционного зондирования Земли.

В компоненте «Редактор» добавлен журнал операций с возможностью отмены нескольких последовательных действий пользователя. В режиме «Состав карты» реализовано управление списком динамических подписей слоя. Расширены возможности «Профиля рельефа»: добавлен выбор матрицы высот для построения профиля.

В «Таблице атрибутов» реализовано изменение порядка и ширины столбцов. В «Панели объектов» расширены возможности отображения данных: добавлена поддержка служебных и JSON-семантик, а также настройка отображения незаполненных атрибутов.

В модуле администрирования реализована настройка краткого описания компонентов и доработан интерфейс редактирования пользователей.

GIS WebServer SE применяется при построении закрытых корпоративных систем с обеспечением защиты данных, имеющих гриф секретности или коммерческую тайну. GIS WebServer SE реализован с использованием инструментария GIS WebToolKit SE, который может применяться в средствах разработки, использующих JavaScript и TypeScript.

На базе GIS WebServer SE и других серверных продуктов КБ «Панорама» реализована Региональная ГИС Рязанской области (РГИС РО). РГИС РО - специализированный многофункциональный геопортал, интерактивные возможности которого предоставляют доступ к достоверным сведениям об объектах различных категорий. РГИС РО доступна широкому кругу пользователей – органам власти, гражданам, организациям, в том числе потенциальным инвесторам и частным компаниям. Региональная ГИС Рязанской области помогает в принятии решений по различным направлениям социально-экономического развития.