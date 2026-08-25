Nexign завершила адаптацию решения Nexign Interconnect для «Ростелекома»

Компания Nexign («Нэксайн») завершила доработку решения для автоматизации расчетов между операторами связи Nexign Interconnect под специфику «Ростелекома». Это позволит «Ростелекому» осуществить переход на новое, отечественное программное обеспечение, не зависящее от иностранных вендоров. Об этом CNews сообщили представители Nexign.

Импортонезависимый Nexign Interconnect — это современное решение для повышения эффективности межоператорского биллинга за счет полноты и точности расчетов с партнерами, а также своевременного выставления счетов. Его ключевые характеристики включают ведение нормативно-справочной информации (НСИ) для атрибутирования и тарификации трафиковых услуг, а также расчет разовых и периодических нетрафиковых сервисов. Кроме того, система поддерживает сквозную автоматическую загрузку прайс-листов партнеров, что значительно повышает эффективность бизнес-процессов оператора связи.

В основе импортонезависимого Nexign Interconnect лежит механизм атрибутирования учетных записей и накопления однотипных объемов трафика. Тарификация таких объемов осуществляется с использованием гибкой модели тарифов, включая объемные скидки и гарантированные платежи. Решение также позволяет группировать результаты расчетов на уровне деталей счетов и сверять их с данными от партнеров, создавать, редактировать и генерировать отчеты.

Именно реализация этих функциональных возможностей позволяет эксплуатировать Nexign Interconnect у крупных операторов связи уровня Tier-1, удовлетворяя их функциональным требованиям. Решение горизонтально масштабируется, что позволяет повышать его производительность. На промышленных стендах партнеров подтверждено, что Nexign Interconnect может успешно обрабатывать 15 млрд учетных записей за 12 часов. Система реализована на новом технологическом стеке, соответствующем требованиям регулятора к импортозамещению. Это подтверждается тем, что Nexign Interconnect зарегистрирован в реестре отечественного ПО.

«Для “Ростелекома” критически важно, чтобы ключевые биллинговые системы соответствовали требованиям импортозамещения и при этом сохраняли высокий уровень производительности и надежности. Адаптация Nexign Interconnect под наши процессы — это шаг к технологической независимости в межоператорских расчетах и повышению эффективности взаимодействия с партнерами. Мы видим в решении потенциал для дальнейшего масштабирования и устойчивого развития наших ИТ-ландшафтов на базе отечественных технологий», — сказал Виталий Трепыхалин, вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома».

«Сегодня российский рынок связи предъявляет высокие требования к производительности, надежности и независимости ключевых ИТ-систем. Для Nexign особенно важно, что мы смогли предоставить “Ростелекому” полностью отечественное решение, соответствующее всем этим критериям. Уверены, что наши опыт и компетенции помогут клиенту эффективно развивать цифровые сервисы и находить новые возможности роста бизнеса», — сказал Сергей Карпов, первый заместитель генерального директора Nexign.

Развитие Nexign Interconnect в «Ростелекоме» демонстрирует возможности российских технологий для крупных инфраструктурных задач, обеспечивая независимость ключевых бизнес-процессов от зарубежного ПО и устойчивое развитие рынка связи России.