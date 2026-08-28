CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

МТС усилила сеть в двух крупных районах Северной Осетии

МТС на треть ускорила сеть 4G в двух крупных районах Северной Осетии. Качество голосовой связи и интернета существенно улучшилось за счет включения дополнительных диапазонов связи на ранее построенной сети. Модернизация охватила Пригородный и Алагирский районы, а также центральную часть Владикавказа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Качество связи стало лучше в станице Архонской, селах Сунжа и Ногир Пригородного района. Кроме усиления сети в крупных населенных пунктах, МТС провела работу в самых небольших селах Алагирского района республики. В частности, в селе Дзивгис с населением 17 человек, поселках Мизур, и Верхний Фиагдон, где проживают порядка 134 человек. Улучшение качества связи также прошли в селе Дузарику.

Населенные пункты Алагирского района, несмотря на невысокую численность местных жителей, имеют свои уникальные исторические и природные особенности, что делает их привлекательными с точки зрения туризма. В Верхнем Фиагдоне находится Аланский Успенский мужской монастырь - один из самых высокогорных православных монастырей в России. Мизур знаменит как самый узкий поселок России, зажатый между скалами. В Дзивгивсе расположены средневековые склепы и историческая наскальная крепость.

«Территории, расположенные в гористой местности, всегда требуют отдельного внимания технических специалистов. Мы видим повышенный интерес туристов к республике и обязательно учитываем его в планировании и развитии нашей сети», — сказал технический директор МТС в Северной Осетии Игорь Киряченко.

Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений
Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений ИТ в банках

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как система антифрод помогает операторам соответствовать новым требованиям закона

«Софтлайн» нарастил прибыль, но получил проблемы с телекоммуникационным оборудованием

Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов

Создатели ChatGPT, Claude, Gemini и еще 100 компаний призвали человечество лучше защищаться от ИИ

Ущерб бизнеса России от кибермошенников вырос втрое и достиг 1,4 миллиарда

В России найден способ на треть ускорить 5G

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще