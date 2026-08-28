МТС усилила сеть в двух крупных районах Северной Осетии

МТС на треть ускорила сеть 4G в двух крупных районах Северной Осетии. Качество голосовой связи и интернета существенно улучшилось за счет включения дополнительных диапазонов связи на ранее построенной сети. Модернизация охватила Пригородный и Алагирский районы, а также центральную часть Владикавказа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Качество связи стало лучше в станице Архонской, селах Сунжа и Ногир Пригородного района. Кроме усиления сети в крупных населенных пунктах, МТС провела работу в самых небольших селах Алагирского района республики. В частности, в селе Дзивгис с населением 17 человек, поселках Мизур, и Верхний Фиагдон, где проживают порядка 134 человек. Улучшение качества связи также прошли в селе Дузарику.

Населенные пункты Алагирского района, несмотря на невысокую численность местных жителей, имеют свои уникальные исторические и природные особенности, что делает их привлекательными с точки зрения туризма. В Верхнем Фиагдоне находится Аланский Успенский мужской монастырь - один из самых высокогорных православных монастырей в России. Мизур знаменит как самый узкий поселок России, зажатый между скалами. В Дзивгивсе расположены средневековые склепы и историческая наскальная крепость.

«Территории, расположенные в гористой местности, всегда требуют отдельного внимания технических специалистов. Мы видим повышенный интерес туристов к республике и обязательно учитываем его в планировании и развитии нашей сети», — сказал технический директор МТС в Северной Осетии Игорь Киряченко.