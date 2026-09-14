Жители СНТ Чечни получили новые скорости мобильного интернета

Абоненты «МегаФона» в дачных товариществах Грозного, Шали, Гудермеса и Аргуна сегодня пользуются цифровыми сервисами на скорости до 75 Мбит/с. Это стало возможным после модернизации телеком-инфраструктуры в СНТ республики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Скорость мобильного интернета в СНТ выросла на 10%. На юге страны в разгаре дачный сезон, поэтому огородники не откладывают привычные городские дела: читают новости и полезные советы по уходу за урожаем, следят за погодой и фазами луны, делятся фотографиями в семейных чатах, оплачивают счета ЖКХ, делают покупки онлайн.

Телеком-объекты работают в высокочастотном диапазоне 4G. Он поддерживает стабильную передачу данных как в помещениях, так и на улице, а также имеет увеличенную емкость сети. Благодаря этому большее количество активных пользователей получили доступ к высокоскоростному интернету.

«В нашем регионе дачный сезон длится до поздней осени, так что это не только участок для сезонных работ, но и пространство для комфортной жизни, семейного отдыха и удаленной работы. Многие проводят здесь время с детьми, учатся, общаются онлайн. Поэтому расширение сети — это возможность сохранить привычный уровень комфорта за пределами города. Надежный интернет позволяет оставаться на связи с близкими и коллегами, а также подключать современные решения для дома — от видеонаблюдения до климат-контроля», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.