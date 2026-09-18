«МегаФон» прокачал сеть 4G в Ламберге

«МегаФон» установил новое оборудование в поселке Ламберг Сортавальского округа. Местные жители и множество отдыхающих на расположенных в окру́ге базах отдыха и в туристических комплексах получили LTE-покрытие с качественной голосовой связью и интернетом на скорости до 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Жители поселка, дачники и гости турбаз в окрестностях залива Токкарлахти теперь могут оставаться на связи вдали от городской суеты. Стабильный 4G-сигнал приятно дополнит отдых на природе: можно включать любимую музыку для создания нужной атмосферы, публиковать фотографии на фоне красочных пейзажей и делиться впечатлениями по видеосвязи с близкими.

В зоне охвата новой инфраструктуры также появилась возможность совершать звонки по сетям LTE, благодаря чему речь собеседника передаётся с минимальными задержками и шумами. Кроме того, во время разговора можно, например, обновлять навигатор или скачивать файлы без обрыва связи.

«Сортавальский округ остаётся ключевым туристическим направлением республики. Ранее мы уже улучшили покрытие в Горном парке „Рускеала“, а также в пригородных посёлках Сортавалы: Хюмпеля, Хелюля и Туокслахти. Следующим логичным шагом стала новая инфраструктура у залива Токкарлахти. Для местных жителей, дачников и туристов стабильный 4G — это не столько возможность разместить в Сети фото, сколько вопрос безопасности и уверенности в том, что связь с близкими не прервётся за городом», — сказал директор «МегаФона» в Республике Карелии Михаил Бармотин.

Залив Токкарлахти — это живописный залив в Ладожском озере, расположенный на острове Риеккалансаари в Сортавальском округе Республики Карелии. Название имеет прибалтийско-финское происхождение и переводится как «залив оленьего стада» — это свидетельствует о том, что раньше земли служили пастбищами для оленей.