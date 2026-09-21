CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС обновила сеть в поселке угольщиков на западе Красноярского края

МТС улучшила покрытие мобильной сети LTE в городском поселке Дубинино Шарыповского округа Красноярского края. После установки нового телеком-оборудования более семи тысяч человек смогут пользоваться улучшенной голосовой связью и интернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические работы, проведенные специалистами МТС, позволили разгрузить существующую инфраструктуру, расширить покрытие и увеличить емкость сети в южной части поселка, а также в районе Дома Культуры, Кадетского корпуса, Дубининской больницы и примыкающего жилого массива, школ и магазинов. Теперь можно без труда делиться с родными фото и видео в соцсетях, загружать карты, пользоваться услугами онлайн-банкинга и слушать подкасты, например, о неофициальных топонимах поселка — «Сопке любви», «Пентагоне», «Морковке» и других причудливых местах Дубинино. Или — узнать еще больше об истории поселка угольщиков и энергетиков, первостроителей Березовского разреза и Березовской ГРЭС.

Западные гиганты судятся с VMware из-за лицензионной политики, — риски растут и для российских компаний
Западные гиганты судятся с VMware из-за лицензионной политики, — риски растут и для российских компаний Импортонезависимость

«МТС продолжает развивать и совершенствовать телеком-инфраструктуру в Красноярском крае. Благодаря активной работе по улучшению качества сети, жители даже самых небольших сел могут пользоваться мобильным интернетом на высоких скоростях. Только за последние полгода мы обновили сеть в Кежемском, Ачинском, Назаровском, Шушенском, Богучанском и других округах региона. Работу в этом направлении мы продолжим», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Ранее МТС завершила масштабное обновление сети LTE в Красноярске — оно затронуло более 20% базовых станций в черте города, а также в поселках Солонцы и Березовка. В результате скорость передачи данных в сети LTE выросла в среднем на 25%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Созданы бионические «усы», которые позволяют БПЛА ориентироваться без камер и в полной темноте подобно крысам и мышам

Бывший министр связи России заочно арестован за создание криптопирамиды

Конференция «CNews Петербург: Передовые технологии и кейсы России» состоится 15 октября

Американская фабрика Samsung начинает выпуск 2 нм чипов

Полиция в ЕС «клонирует аккаунты», чтобы читать чужие Telegram, WhatsApp* и Signal без взлома шифрования

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор автоматической кофемашины Jindodo JDD-5750: универсальный формат для дома

5 мощных биноклей для охоты и наблюдений: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще