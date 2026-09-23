CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Телеком Инфраструктура
|

Умное распределение ресурсов в СКАТ ускоряет обработку трафика на разнотипных интерфейсах

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts расширил возможности платформы СКАТ — в систему добавлен новый dpdk-движок dpdk_engine=7, позволяющий гибко и эффективно поддерживать одновременно порты разной пропускной способности (10G, 25G, 40G, 100G и т.д.). Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

Новый режим разработан для операторов с гибридными сетями и с оборудованием разных поколений и скоростей. Теперь обработку трафика можно настраивать отдельно под каждую группу портов без изменения архитектуры кластера.

dpdk_engine=7 — это движок с явным конфигурированием диспетчеров.

Администратор может сам закреплять порты за диспетчерами, выделять им нужные ресурсы и задавать параметры. Прежние режимы dpdk_engine=0…6 ограничивали кластер одной фиксированной схемой. Теперь же логику обработки можно изолировать по группам портов. Например, назначить на 10G-порты стандартный обработчик с малым mempool, а под 100G — выделить отдельный поток с RSS и увеличенным mempool. В результате повышается эффективность использования ядер и памяти и растет пропускная способность без необходимости дорогостоящей полной модернизации.

Новый гетерогенный движок воспроизводит любую схему диспетчеризации из dpdk_engine=0…6. При этом позволяет гибко настраивать гибридные конфигурации под топологию любого оператора.

«Операторы часто сталкиваются с гетерогенной инфраструктурой, где одни участки уже модернизированы, а другие по экономическим причинам остаются на старых скоростях. dpdk_engine=7 дает свободу настроить обработку трафика под реальные данные сети, а не подводить сеть под один универсальный шаблон. Это позволяет сохранить оборудование, сэкономить на развертывании дополнительных серверов и при этом не потерять в производительности», — отметил Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.

Внедрение dpdk_engine=7 позволяет операторам адаптировать платформу под существующую инфраструктуру, сократить затраты на модернизацию и эффективнее использовать вычислительные ресурсы без снижения надежности обработки трафика.

dpdk_engine=7 уже доступен в очередном обновлении платформы СКАТ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Под Москвой будут выпускать компактные радиомодули для 5G

Мосбиржа готовится запустить торги биткоинами

С российских ноутбуков и смартфонов будут собирать технологический сбор на 33% меньше, чем с импортных

VPN-сервисы в опасности. США хотят заставить их бороться с «пиратскими» сайтами

В России создается облачный супергигант, способный захватить треть рынка

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Air 16: мобильность без компромиссов

Обзор линейки планшетов Acer Iconia: от компактного решения до флагмана

Ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще