Умное распределение ресурсов в СКАТ ускоряет обработку трафика на разнотипных интерфейсах

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts расширил возможности платформы СКАТ — в систему добавлен новый dpdk-движок dpdk_engine=7, позволяющий гибко и эффективно поддерживать одновременно порты разной пропускной способности (10G, 25G, 40G, 100G и т.д.). Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

Новый режим разработан для операторов с гибридными сетями и с оборудованием разных поколений и скоростей. Теперь обработку трафика можно настраивать отдельно под каждую группу портов без изменения архитектуры кластера.

dpdk_engine=7 — это движок с явным конфигурированием диспетчеров.

Администратор может сам закреплять порты за диспетчерами, выделять им нужные ресурсы и задавать параметры. Прежние режимы dpdk_engine=0…6 ограничивали кластер одной фиксированной схемой. Теперь же логику обработки можно изолировать по группам портов. Например, назначить на 10G-порты стандартный обработчик с малым mempool, а под 100G — выделить отдельный поток с RSS и увеличенным mempool. В результате повышается эффективность использования ядер и памяти и растет пропускная способность без необходимости дорогостоящей полной модернизации.

Новый гетерогенный движок воспроизводит любую схему диспетчеризации из dpdk_engine=0…6. При этом позволяет гибко настраивать гибридные конфигурации под топологию любого оператора.

«Операторы часто сталкиваются с гетерогенной инфраструктурой, где одни участки уже модернизированы, а другие по экономическим причинам остаются на старых скоростях. dpdk_engine=7 дает свободу настроить обработку трафика под реальные данные сети, а не подводить сеть под один универсальный шаблон. Это позволяет сохранить оборудование, сэкономить на развертывании дополнительных серверов и при этом не потерять в производительности», — отметил Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.

Внедрение dpdk_engine=7 позволяет операторам адаптировать платформу под существующую инфраструктуру, сократить затраты на модернизацию и эффективнее использовать вычислительные ресурсы без снижения надежности обработки трафика.

dpdk_engine=7 уже доступен в очередном обновлении платформы СКАТ.