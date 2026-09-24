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МТС усилила сеть LTE в районе автомобильного пункта пропуска Кани-Курган

МТС завершила строительство ВОЛС и провела модернизацию сети LTE вблизи автомобильного пункта пропуска Кани-Курган. Благодаря проведенным работам улучшилось качество связи и увеличилась емкость мобильной сети. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС построили волоконно-оптические линии связи и модернизировали оборудование на базовой станции вблизи автомобильного пункта пропуска через государственную границу Кани-Курган. В зоне улучшения качества связи объекты таможенно-логистического терминала «Каникурган» общей площадью 180 тыс. кв. м, где происходит оформление и таможенный контроль грузов, а также склады и перегрузочные терминалы. По данным специалистов, ежедневно оформляется более 500 грузовых автомобилей, и около 400-500 туристов в сутки пересекают границу на пассажирском транспорте.

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Также сигнал LTE усилился для почти 500 жителей приграничного села Каникурган. Теперь сельчане могут с комфортом пользоваться привычными интернет-сервисами и приложениями, онлайн-банкингом, отслеживать почтовые отправления, удаленно работать и учиться.

«Автомобильный пункт пропуска Кани-Курган – один из ключевых таможенно-логистических объектов Амурской области. По мосту через Амур ежедневно отправляются в путешествие туристические группы и перевозят различные грузы, объем которых каждый год только увеличивается. Поэтому модернизация телеком-оборудования напрямую связана с ростом товарооборота и туристического потока: скоростной мобильный интернет нужен для оперативного оформления необходимых документов, координации поставок, отслеживания грузов в реальном времени. Доступ к онлайн-сервисам помогает путешественникам заранее планировать маршрут и избегать лишней траты времени. Так, модернизация сетей связи вблизи автомобильного пункта пропуска Кани-Курган повышает инвестиционную и туристическую привлекательность Амурской области, укрепляя ее роль в международной логистике», – отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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