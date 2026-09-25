CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

Летом 2026 г. мошенники чаще всего звонили иркутянам под видом операторов связи и юристов

МТС проанализировала мошеннические звонки абонентам из Иркутской области за летний сезон 2026 г. За это время «Защитник» от МТС выявил и заблокировал более 7,5 млн звонков злоумышленников. Чаще всего аферисты притворялись представителями операторов связи (13%) и помощниками юристов (11%). Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным экспертов МТС, мошенники также активно совершали звонки от имени коммунальных служб (8%) и социальных организаций и фондов (9%). Почти половина всех звонков в Иркутской области (47%) пришлась на август. Злоумышленники активизировались в конце лета, когда родители и дети постепенно возвращаются к привычному ритму и готовятся к началу учебного года. При этом число мошеннических звонков в регионе год к году сократилось на 10%.

Почему ритейл переходит на компактные ПК и неттопы
Почему ритейл переходит на компактные ПК и неттопы Цифровизация

«В этом году мы видим снижение количества звонков от аферистов, но при этом, они стали чаще использовать сложные сценарии обмана, более того, их поведение адаптируется и под конкретный сезон. К примеру, заметный рост нежелательных звонков закономерно приходится на август: перед школой родители и дети нередко становятся менее внимательными. Важно всегда сохранять бдительность и не терять самообладания при внезапных телефонных звонках, а также постоянно следить за безопасностью, в том числе с помощью цифровых решений», – отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Ранее МТС запустила бесплатный онлайн-курс по кибербезопасности. Программа «Кибербезопасность: гид против мошенников» поможет иркутянам любого возраста повысить уровень цифровой грамотности, а также научиться распознавать уловки злоумышленников и противостоять им.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Сделавший ставку на ИТ-направление российский логистический оператор решил зарабатывать продажей сладостей на Ozon

Греф не позвонит. Россиян совсем скоро избавят от звонков Сбербанка и «Т-Банка» – они до сих пор не маркируют свои вызовы

В бывшем стриминговом сервисе Сбербанка проходят увольнения. Под ударом технологический блок

Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM 2026

Минфин готовит удар по зарубежным интернет-заказам для «обеления» российской экономики - НДС 22% и новый сбор

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы для контроля за ребенком в 2026 году: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще