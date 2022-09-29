Российская базовая станция 4G готова к запуску в эксплуатацию

В России провели испытания отечественной базовой станции LTE. В ходе исследований протестировали голосовые вызовы с телефона, а также выход в интернет. Станция создана, в первую очередь, чтобы обеспечить связью удаленные и малые населенные пункты.

Связь в отдаленных регионах

НИИ «Радио» завершил полевые испытания первой российской базовой станции LTE. Они проводились на реальном сегменте сети с ядром «Ростелекома» в диапазоне 2,3-2,4 ГГц. Об этом CNews рассказали представители института.

«Мы протестировали голосовые вызовы VoLTE — голосовое соединение через подсистему IMS проходит успешно, качество передаваемой речи отличное», — рассказал Евгений Девяткин, директор центра исследования перспективных беспроводных технологий связи НИИ «Радио».

В ходе испытаний на абонентском устройстве скорость достигла 40 Мбит/с при ширине канала 10 МГц. По словам Девяткина, этого «более чем достаточно» для передачи тяжелых файлов и просмотра видео. Вместе с тем проверяли и передачу данных во время вызова и наоборот. «И то, и другое прошло успешно», — говорит он.

По итогам испытаний основные характеристики базовой станции соответствуют оборудованию международного уровня, отметили в НИИ.

Российская базовая станция

Базовая станция создана, в первую очередь, для оснащения связью удаленных и малых населенных пунктов (от 100 до 500 жителей) в рамках программы по устранению в России цифрового неравенства. «Ростелеком» является оператором этой программы, и как раз для этих целей ему и выделен диапазон 2,3-2,4 ГГц.

В России протестировали отечественную базовую LTE станцию

Производителями станции являются НИИ «Радио» и Лаборатория инфокоммуникационных сетей (ЛИС). Сейчас она установлена на полигоне института в подмосковной Балашихе и находится в опытной эксплуатации.

Подробности испытаний

Исследования проводились с 5 по 23 сентября 2022 г., во время которых оценивалась возможность совместной работы базовой станции с ядром сети «Ростелекома», вместе с тем проверялись технические и функциональные характеристики базовой станции.

Весной 2022 г. станцию уже испытывали в лабораторных условиях. Тогда тестирование показало, что система поддерживает функции базовой станции. Тогда станция получила статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения.

Строительство 6G

Помимо отечественной базовой станции LTE, НИИ «Радио» совместно со «Сколтехом» работает и над оборудованием для сетей шестого поколения. Проект оценивается более чем в 30 млрд руб.

Как пишет «Коммерсант», «железо» для сети 6G может быть разработано не позднее 2025 г. При этом операторы связи пока не верят в перспективы 6G-сетей в России и продолжают делать ставку на четвертое поколение, не стремясь внедрять в стране более современные сети 5G.