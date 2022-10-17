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В России создали систему связи, «пробивающую» толщу земли и воды

Специалисты структуры «Ростеха» и физики РАН разработали и протестировали систему магнитной связи, благодаря которой можно поддерживать непрерывную связь на подводных и подземных объектах. Такие технологии будут востребованы у шахтеров и подводников.

Связь без препятствий

Сотрудники научно-производственного предприятия «Радиосвязь» (холдинг «Росэлектроника», входит в «Ростех») и ученые Института физики им. Л. В. Киренского Сибирского отделения РАН разработали высокочувствительный широкополосный датчик слабых магнитных полей, пишет ТАСС. Его можно использовать в качестве приемной антенны в системах магнитной связи.

Как отметил гендиректор НПП «Радиосвязь» Ринат Галеев, преимущество такого типа связи кроется в безбарьерности. В отличие от электромагнитных волн, переменные магнитные поля проходят через любые препятствия: стены зданий, воду, почву. Передача информации таким способом оценивается как высокоэффективная.

Представитель НПП «Радиосвязь» рассказал CNews, что сам датчик, разработанными учеными предприятия, уникален. Он обладает высокой чувствительностью и способен регистрировать переменные магнитные поля с частотой от долей герца до 1 мегагерца. Благодаря ему появилась возможность разработки системы магнитной связи. Испытания подтвердили, отмечает эксперт, что система магнитной связи позволяет успешно получать и передавать информацию на подводные и подземные объекты.

Как сообщили корреспонденту CNews представители госкорпорации Ростех, дальнейшее внедрение технологии зависит от интереса потенциальных заказчиков.

Кому это нужно

Технологию, как отмечает Галеев, можно применить при создании систем связи для подводников и шахтеров. Разработка может обеспечить стабильную голосовую связь, например в шахтах, на глубине 200-300 м.

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По словам Галеева, эксперимент проводили на Красноярской ГЭС. На дно водохранилища, на глубину 93 м ученые опустили антенну диаметром 1 м и передатчик.

«Цифровая информация передавалась со скоростью 120 кбит в секунду и принималась наверху разработанным датчиком слабых магнитных полей, — отметил Ринат Галеев. — При мощности передающего генератора около 200 Вт принимаемый сигнал был в 100 раз больше шума. А это значит, что наша экспериментальная система может обеспечить дальность значительно больше 93 м».

Есть ли в этом новизна

Принцип связи на основе магнитных полей в соленой воде или почвах известен давно, отметил в разговоре с CNews Вадим Поскакухин, руководитель проектов «Спектрум Менеджмент», эксперт по технологиям связи. Однако его коммерциализация на основе современных технологий — новшество.

«Сферы применения разработки ограничены только подводными и подземные работами, — комментирует аналитик. — В горнодобывающую промышленность такой способ связи можно внедрить достаточно быстро, также как и для аквалангистов. Для глубоководных работ такой процесс провести сложнее, с учетом, что надо будет работать с уже действующими аппаратами».

Плодовитые на идеи

Как ранее писал CNews, в конце сентября 2022 г. на мощностях «Радиосвязи» началось производство станций тропосферной связи «Гроза-1,5». Они могут передавать данные на большие расстояния, в том числе и в отдаленные и труднодоступные населенные пункты.

Работает «Гроза-1,5» на технологии отражения сигнала от тропосферы. Эта идея тоже не новая, разработки тропосферных систем начались на предприятии «Радиосвязь» еще в 1960-х годах преимущественно для военных предприятий.

Уже собрано порядка 20 станций. В дальнейшем предприятие планирует производить 300 станций в год. Проект реализуется при непосредственном участии Фонда развития промышленности.

Юлия Божко

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