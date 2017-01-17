МТС расширила покрытие LTE в самарской глубинке

МТС сообщила итоги строительства и модернизации сети связи в Самарской области в 2016 г. Как рассказали CNews в компании, оператор увеличил покрытие сети 4G в сельской местности, установив новые базовые станции стандарта LTE-1800 более чем в 20 населенных пунктах. Кроме того, в 2016 г. МТС расширила емкость и пропускную способность сети на наиболее загруженных станциях 3G, в результате чего средняя скорость доступа в интернет выросла на треть.

В 2016 г. МТС уделила особое внимание расширению покрытия сети 4G в небольших населённых пунктах Самарской области – более 40% новых базовых станций LTE, запущенных в минувшем году, оператор установил в сельской местности. Сети «четвертого поколения» от МТС впервые появились в Суходоле, Смышляевке, Усть-Кинельском, Бобровке, Черноречье, Кинель-Черкассах, Красном Яре, Красноармейском и других населенных пунктах, население которых не превышает 15 тыс.человек.

Помимо развития сети LTE в селах, МТС улучшила покрытие в удаленных районах Самары – поселке Управленческий и новом микрорайоне «Южный город», в пригороде Тольятти - поселке Подстепки, и в районе аэропорта «Курумоч». Новые базовые станции работают в частотном диапазоне 1800 МГц, обеспечивающем большее покрытие сети и поддерживающем до 90 процентов моделей 4G-устройств ведущих мировых производителей (Apple, Samsung, ZTE и др.).

МТС также расширила покрытие вдоль федеральных автодорог, установив дополнительное оборудование в Красноярском, Волжском, Сергиевском и Сызранском районах.

В течение 2016 г. МТС провела масштабную модернизацию сети 3G МТС, охватившую около 50 населенных пунктов Самарской области. Для увеличения пропускной способности и емкости сети на участках, где сосредоточено большое количество абонентов, оператор подключил дополнительные несущие частоты. Это позволило перераспределить голосовой и интернет-трафик пользователей и в результате на треть «разогнать» среднюю скорость доступа в интернет для двух миллионов жителей густонаселенных районов области.

«Драйвером роста телеком-отрасли остается мобильный интернет, поэтому развитие сетей и улучшение покрытия актуально для любого оператора на рынке. В 2016 году мы провели масштабную работу – модернизировали сеть, запустили LTE на частотах 1800 МГц, обеспечивающих большую площадь покрытия и позволяющих нам расширить существующую сеть LTE. Наши абоненты теперь могут пользоваться 4G-интернетом и в крупных райцентрах области, и за их пределами, а по данным Роскомнадзора, на конец 2016 года МТС лидирует среди мобильных операторов по покрытию федеральной трассы М-5 «Урал» - основной транспортной артерии Самарской области. На достигнутом мы не останавливаемся – на следующие несколько лет уже намечено продолжение активного развития нашей инфраструктуры и дальнейшее инвестирование в строительство сети», — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

В результате нового строительства и модернизации сети объем мобильного трафика в самарских сетях 3G МТС вырос за 2016 г. на 45%, в сетях LTE – на 163%, а совокупный объем мобильного трафика, сгенерированный абонентами оператора в Самарской области за 2016 г., составил почти 30 петабайт.