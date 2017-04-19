Анна Шумейко назначена вице-президентом, руководителем аппарата президента «Ростелекома»

Анна Шумейко назначена на пост вице-президента, руководителя аппарата президента «Ростелекома». В зону ответственности Анны Шумейко будет входить организация деятельности президента и правления компании, контроль за выполнением принятых ими решений, оптимизация системы управления, а также координация ряда ключевых проектов компании, сообщили CNews в «Ростелекоме».

Анна Шумейко родилась в Москве. Окончила экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по специальности «Экономическая теория», а также получила степень МВА в ГОУ ВПО ГУ «Высшая школа экономики» по специальности «МВА — Финансы».

По информации компании, Анна Шумейко имеет многолетний профессиональный опыт в сфере финансового управления. Начала карьеру в 1993 г. в Центральном Банке России, пройдя путь от экономиста до заведующей сектором департамента пруденциального банковского надзора. С 2000 г. занимала руководящие позиции в финансовых организациях. С 2008 г. работала в группе ВТБ в качестве советника заместителя президента — председателя правления, а затем была назначена на должность вице-президента — начальника управления развития и координации среднего бизнеса.

Вице-президент «Ростелекома» Артемий Прокопенко сосредоточится на взаимодействии с органами государственной власти, включая вопросы отраслевого регулирования. Также он продолжит развитие отдельных бизнес-направлений, связанных с реализацией проектов и оказанием услуг в интересах федеральных и региональных государственных заказчиков.