МТС расширил покрытие сети LTE-A в Томской области

Компания МТС, телекоммуникационный оператор в России, запустила мобильный интернет 4G на скорости до 150 Мбит/с в районных центрах Парабель и Каргасок, а также в селе Зоркальцево и поселке Синий Утёс Томского района, сообщили CNews в МТС.

В результате расширения покрытия высокоскоростной сети LTE-A пользоваться ускоренным мобильным интернетом могут более 800 тыс. жителей региона. Скорости продвинутого мобильного интернета «четвертого поколения» позволяют без задержек смотреть онлайн фильмы в высоком разрешении, работать удаленно, пересылать «тяжелые» файлы и пользоваться другими преимуществами высоких скоростей мобильной передачи данных, рассказали в операторе. Особенность технологии заключается в том, что связь LTE-A не уступает в скорости домашнему интернету и при этом позволяет оставаться мобильным и пользоваться связью не только дома, но и там, где нет проводного интернета.

До конца 2017 г. МТС планирует провести расширение действующей сети LTE в Томске, Северске, Стрежевом, в районных центрах Кривошеино, Молчаново, Парабель, Мельниково, Колпашево, Зырянское, Асино, Белый Яр, Каргасок, а также еще в 26 сельских населенных пунктах Томской области.

«Развитие сети LTE в Томской области является приоритетным для компании. Рост потребления интернет-трафика жителями региона — прямое следствие запуска базовых станций формата LTE-1800, которые способны обеспечивать вдвое большую зону охвата и более “пробивной” сигнал внутри помещений. Ранее связь LTE-A стала доступна в Томске, поселках Ключи и Зональная станция. Уровень потребляемого 4G-трафика на конец апреля 2017 года вырос почти в 8 раз по сравнению с этим же периодом 2016 года. Мы ожидаем, что потребление мобильного интернета в регионе будет расти взрывными темпами и дальше, так как в 2017 году мы планируем расширять зону покрытия 4G, уделяя особое внимание улучшению качества связи и мобильного интернета в районах области и на территории нефтяных месторождений», — отметила Марина Фещенко, директор МТС в Томской области.