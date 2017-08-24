МТС улучшила покрытие сети в пяти районах Волгограда

МТС сообщила об увеличении емкости и расширении покрытия сети в Волгограде. В результате реализации программы точечного покрытия МТС улучшила качество передачи голоса и увеличила скорость мобильного интернета в сетях 3G/4G в Центральном, Краснооктябрьском, Дзержинском, Ворошиловском и Красноармейском районах города.

Новые базовые станции МТС обеспечили более качественное покрытие сети в жилых и дачных массивах, районе рынка «Северный», площади Металлургов, сквера имени 70-летия Победы, Железнодорожной больницы, площади Свободы. В центре города проведенные работы позволили увеличить скорость мобильного интернета в районе Мамаева кургана, Волгоградской областной детской библиотеки, железнодорожного вокзала, Сквера имени 8 марта.

«МТС уже давно обеспечила полное покрытие Волгограда как голосовой связью, так и качественным мобильным интернетом. Однако для обеспечения растущего спроса наших абонентов на услуги связи мы постоянно работаем над расширением покрытия и повышением качества наших услуг. За последний года интернет-трафик в области вырос почти вдвое. При этом почти половина жителей области проживает в областном центре, и мы внимательно прислушиваемся к их потребностям. Основываясь на их мнении и результатах мониторинга сети нашими техническими специалистами, мы работаем над качеством связи именно там, где это больше всего нужно нашим абонентам», - отметил директор волгоградского филиала МТС Николай Дикушкин.

До конца 2017 года МТС планирует установить дополнительные базовые станции в Центральном, Кировском, Советском и Дзержинском районах Волгограда, также обеспечить полное покрытие территории Городской клинической больницы скорой медицинской помощи №25 и МНТК «Микрохирургия глаза» имени С.Н. Федорова, включая покрытие внутри больничных комплексов.