«Сбермобайл» расширил зону присутствия

Мобильный оператор «Сбермобайл», входящий в экосистему Сбербанка, расширил зону присутствия. С сегодняшнего дня сервисы связи стали доступны клиентам в Волгоградской, Самарской, Кемеровской и Оренбургской областях.

Запуск мобильного оператора «Сбермобайл» состоялся чуть больше года назад — 26 сентября 2018 г. В настоящий момент услуги доступны в 50 субъектах Российской Федерации.

Абоненты «Сбермобайла» могут подключить один из предлагаемых тарифов или собрать тариф в соответствии со своими предпочтениями: выбрать необходимое количество минут и сообщений, объем трафика и настроить безлимитные мобильные опции.

Также есть тарифы с готовым наполнением. Например, тариф «Все, что нужно» за 249 руб. в месяц включает в себя оптимальное среди других тарифов линейки количество минут, гигабайт и SMS. На тариф распространяется специальное предложение «Второй месяц в подарок» — фактически оператор компенсирует второй месяц абонентской платы новому клиенту. Безлимитные мессенджеры доступны на всех тарифах «Сбермобайла» (пакет трафика не будет расходоваться). Абонентам, которые пользуются сервисами связи в роуминге, мессенджеры будут доступны все время действия роумингового пакета трафика, даже если абонент израсходует весь объем.

Пополняя баланс через мобильное приложение «Сбермобайла», участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» смогут накапливать повышенные бонусы «Спасибо» (до 30% от суммы пополнения), а также использовать бонусы «Спасибо» на мобильную связь «Сбермобайла». Скачать мобильное приложение можно в AppStore и Google Play.

Подключиться к «Сбермобайлу» можно во всех отделениях Сбербанка на территории области или заказать SIM-карту на сайте оператора.