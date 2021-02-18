Спецпроекты

MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах

Телеком Мобильная связь

Оператор связи, разработчик программных продуктов MCN Telecom, реализующий проект MVNO для бизнеса и частных клиентов, объявил о включении еще 11 крупных регионов страны в состав домашнего до конца III квартала 2021 г.

В соответствии с утвержденным планом развития сети MVNO MCN Telecom до конца I квартала 2021 г. планируется осуществить запуск услуг мобильной связи в Брянске, Калуге, Оренбурге. До конца II квартала – в Ярославле и Рязани. Во Владивостоке, Иркутске, Петрозаводске, Туле, Тюмени, Ульяновске, Улан-Удэ, Хабаровске и Чебоксарах коммерческий запуск намечен на сентябрь 2021 г.

«Мы продолжаем развивать проект MVNO и расширять присутствие MCN Telecom в регионах России, чтобы иметь возможность предоставлять услуги большему числу как корпоративных, так и частных клиентов. Со временем рассчитываем подключить все регионы присутствия хост-оператора Tele2, что позволит быстрее наращивать абонентскую базу и создаст предпосылки для роста выручки от проекта. Менее амбициозной, но более краткосрочной целью является предоставление услуг абонентам MCN Telecom на территории, где у Tele2 нет собственной сети радиодоступа, в национальном роуминге», – сказал генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников.

Так, недавно Волгоград стал 22 крупным регионом России, где теперь, как и в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Барнауле, Воронеже, Ижевске, Краснодаре, Калининграде, Казани, Красноярске, Кирове, Кемерове, Новосибирске, Омске, Орле, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Томске, Челябинске и прилежащих к ним областях доступны услуги мобильной связи MCN Telecom для бизнеса и частных лиц на выгодных условиях.

Корпоративные клиенты MCN Telecom могут воспользоваться тарифом «Единый» с абонентской платой от 75 руб. в мес. и возможностью подключения пакета звонков за 99 руб. в мес. c выгодными ценами на исходящие, а также пакета интернета размером 10 ГБ за 199 руб. Кроме того, B2B-клиенты могут подключить дополнительную услугу «Мобильные сотрудники» (FMC), с помощью которой компании могут создать единую корпоративную сеть мобильных и городских телефонов с единым планом внутренней нумерации.

Частным клиентам предлагается на выбор тарифы: Fix Price – без абонентской платы, единой стоимостью на все исходящие звонки в России (1,99 руб. за минуту) и посекундной тарификацией, а также True Cost c небольшой ежемесячной абонентской платой и минутами разговора, гигабайтами интернета, SMS – по себестоимости, то есть по реальной стоимости.

В период с октября по декабрь 2020 г. абонентская база MCN Telecom увеличилась практически в два раза – с 11,7 тыс. до 20 тыс. пользователей услуг мобильной связи. На текущий момент в сети альтернативного мобильного оператора связи обслуживается порядка 25 тыс. абонентов.



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