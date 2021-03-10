Решения Huawei легли в основу сетевой инфраструктуры музея «Дорога памяти»

Huawei объявила об успешной реализации проекта по созданию сетевой инфраструктуры музейного комплекса главного храма Вооруженных сил России и входящего в его состав музея «Дорога памяти». Разработку проекта и развертывание сети на основе оборудования и решений Huawei осуществила компания «СТБ интегратор». В результате была создана высокоскоростная защищенная коммуникационная среда, обеспечивающая работу внутренней ИТ-инфраструктуры музейного комплекса и позволяющая использовать широкий спектр его мультимедийных возможностей.

Музейный комплекс главного храма ВС России, занимающий территорию порядка 11 тыс. м2, является одним из крупнейших в мире. В центре экспозиции расположен главный храм ВС России, открытый к 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Его окружает музей «Дорога памяти», состоящий из 35 залов общей протяженностью 1418 шагов – ровно столько дней длилась война. В основу проекта музея была заложена мощная ИТ-инфраструктура, которая позволила реализовать мультимедийные возможности для создания эффекта присутствия и погружения посетителей в обстановку военного времени. Особенность материалов, которые были использованы для строительства музейного комплекса (стекло и металл), а также его форма создавали дополнительные сложности при радиопланировании и проектировании высокоскоростной беспроводной сети. Кроме того, с целью сохранения необходимого антуража экспозиции одним из технических аспектов проекта являлась полная незаметность сетевого оборудования для посетителей. Точки доступа монтировались скрытно – за элементами декора, создающими дополнительные помехи.

«Экспозиции на территории музейного комплекса – сложный объект со множеством препятствий для распространения беспроводного сигнала. Однако технология Beam Forming, реализованная в точках доступа компании Huawei, позволяет обеспечить связью обширные площади храмового комплекса, – отметил Сергей Ефремов, начальник отдела внедрения и сопровождения информационных систем компании «СТБ интегратор». – Huawei – один из наших давних и надежных партнеров. Мы реализовали множество совместных проектов и отлично знаем все преимущества решений вендора. Помимо возможности получить продукт, который имеет оптимальное соотношение цена/качество и соответствует современным требованиям, предъявляемым к надежности оборудования, партнеры Huawei всегда могут рассчитывать на всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проекта».

Сетевая инфраструктура системы контроля и управления доступом, а также системы видеонаблюдения данного объекта построена на базе коммутаторов Huawei Cloudengine S5735. В качестве ядра сети используются коммутаторы Cloudengine S5732.

В основе коммутаторов доступа на гигабитных скоростях серии Cloudengine S5735 лежат универсальная платформа маршрутизации Huawei Versatile Routing Platform (VRP) и высокопроизводительная платформа нового поколения, благодаря чему эти устройства обеспечивают гибкость организации сети Ethernet и широкий набор методов защиты и контроля безопасности.

Cloudengine S5735-S-IA – коммутатор, рассчитанный на работу с системами видеонаблюдения и передачи данных на открытом воздухе. В коммутатор встроены коммутационный модуль, работающий в расширенном температурном диапазоне, устройство защиты от перенапряжений, несколько выходов питания, лоток для сращивания оптоволокна, защитный корпус и механический замок – все, что необходимо для работы оборудования в уличных условиях.

Коммутаторы серии Cloudengine S5732 со встроенным контроллером доступа поддерживают расширенный механизм развертывания виртуальных сетей Virtual Extensible LAN (VXLAN) и технологию виртуализации сети Super Virtual Fabric (SVF), а встроенные интеллектуальные средства контроля состояния безопасности способны обнаруживать подозрительный трафик и мошеннические действия, угрожающие сети, а также выявлять вредоносные коды в зашифрованном трафике.

Технология SVF, функции автоматической настройки и запуска клиентов позволяют объединить физические ресурсы базового коммутатора, коммутатора агрегации, коммутатора доступа и точки доступа в одно логическое устройство, что упрощает эксплуатацию и обслуживание сети. Бесшумная энергосберегающая конструкция с возможностью переключения бездействующего порта в режим сна, автоматическим регулированием мощности порта, а также варианты безвентиляторного исполнения коммутаторов позволяют добиться высокой энергоэффективности.

«Мы рады возможности внести свой вклад в оснащение музейного комплекса, имеющего огромное историческое и культурное значение для русского народа. Наши решения прошли всю необходимую сертификацию и соответствуют самым высоким требованиям как коммерческих, так и государственных структур, – сказал Сяо Хайцзюнь, генеральный директор Huawei Enterprise в регионе Евразия. – В полной мере реализовать потенциал, заложенный в наши продукты, помогают локальные партнеры Huawei. Понимание специалистами “СТБ интегратор” всех требований заказчика, а также их высокие технологические компетенции позволили реализовать множество уникальных совместных проектов, среди которых музей и храм “Дорога памяти”, без сомнения, занимают ключевое место».