МТС и Ericsson разогнали сеть 5G в Иннополисе до 3,5 Гбит/c

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и Ericsson, поставщик решений в сфере информационно-коммуникационных технологий, развернули в Республике Татарстан пилотную сеть 5G на базе особой экономической зоны в Иннополисе. На церемонии запуска на флагманском смартфоне Motorola edge+ были продемонстрированы скорости загрузки данных свыше 3,5 Гбит/сек.

Сеть 5G МТС развернута в диапазоне 28 ГГц с использованием оборудования Ericsson Radio System и будет действовать на постоянной основе на территории технопарка им. А. С. Попова. Пилотная зона в первую очередь рассчитана на тестирование решений Smart City, которые позволят повысить безопасность в Татарстане, оптимизировать транспортную систему региона, эффективно управлять городскими службами. Доступ к инфраструктуре 5G поможет казанским ученым и разработчикам создавать и тестировать инновационные решения.

«Запуск пилотной сети 5G в Татарстане — важный шаг навстречу технологическому прорыву в республике. Наличие постоянно действующей сети пятого поколения позволит проводить всевозможные сценарии применения 5G в различных сферах промышленности и бизнеса — от здравоохранения до организации дорожного движения, — отметил директор МТС в Республике Татарстан Марат Шакиров. — Например, сегодня мы представили умное решение для образовательных учреждений и кампусов, с помощью которого ведется учет доступа людей и транспорта на территорию, что позволяет организовать максимально безопасную среду».

«5G – это новый виток развития глобальной мобильности и скорости передачи данных. Выбор Татарстана в качестве одной из первых площадок для запуска 5G совсем не случаен. В республике сконцентрировано большое число потенциальных пользователей 5G – это промышленные предприятия, автомобильные гиганты, вузы и технологические компании, для которых жизненно важно для повышения своей конкурентоспособности внедрять новые технологии и развивать свои бизнес-процессы. Кроме того, жители нашей республики – активные пользователи цифровых сервисов, в том числе государственных, социальных сетей и для них всегда важно находится «онлайн», — отметил министр цифрового развития Республики Татарстан Айрат Хайруллин.

«На базе особой экономической зоны можно предоставлять сервисы на сетях 5G в области пилотирования беспилотных транспортных средств, дронов, подключать компоненты энергетической инфраструктуры и другие активы для сети IoT (интернет вещей), проводить городские AR-экскурсии», — сказал генеральный директор особой экономической зоны «Иннополис» Ренат Халимов. — И главное, это возможность действительно широкополосного доступа в интернет для автономных устройств и быстрого развития сквозных цифровых технологий.

«Татарстан — кластер инноваций, активно развивающий новейшие технологии, необходимые людям, обществу и бизнесу. Мы рады возможности в сотрудничестве с МТС ускорить запуск технологий нового поколения и внести вклад в формирование экосистемы 5G, которая станет платформой для умных городов и трансформации промышленности, а также откроет новые возможности в сфере образования в России», — сказал вице-президент Ericsson по работе с ГК МТС Илья Курбатов.

Сеть 5G МТС развернута на новейшем оборудовании AIR 1281 из продуктовой линейки Ericsson Radio System, реализуемой в России с 2016 г. Оборудование AIR 1281 работает в миллиметровом диапазоне волн, имеет компактный размер и вес, оптимизированные для легкой установки в городских условиях. Данное оборудование может использоваться как для установки внутри, так и вне помещений для покрытия близлежащих территорий сигналом 5G c очень высокой емкостью – до 800 МГц агрегированной полосы.