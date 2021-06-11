«Яндекс.лавка» и Tele2 запустили доставку SIM-карт за 10 минут

Tele2, российский оператор мобильной связи, запустил совместный проект с сервисом экспресс-доставки товаров «Яндекс.лавка». SIM-карту, заказанную через онлайн-витрину партнера, привезут вместе с необходимыми товарами и продуктами за 10-15 минут. Tele2 продолжает сотрудничество с экосистемой сервисов «Яндекса», расширяя договоренности с «Яндекс.маркетом».

Приобрести SIM-карты Tele2 могут пользователи «Яндекс.лавки» в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Для покупки SIM-карты в приложении «Яндекс.лавка» необходимо зайти в разделы каталога «Дом, милый дом» – «Полезные мелочи» – «SIM-карты». При заказе на сайте lavka.yandex.ru можно просто ввести запрос в поисковую строку сервиса. После этого останется добавить SIM-карту в корзину и оформить заказ. Активация SIM-карты осуществляется самостоятельно с помощью приложения «Мой Tele2».

Жители Московского региона смогут приобрести в «Яндекс.лавке» SIM-карту с тарифным планом «Мой онлайн» со скидкой: за 200 руб. покупатель получит SIM-карту с балансом 300 руб. Узнать подробности предложения «Мой онлайн» можно в личном кабинете и на сайте оператора.

Ранее Tele2 первой на телеком-рынке заключила прямой договор с платформой «Яндекс.маркет». Также компания увеличивает долю продаж на крупнейших маркетплейсах и в сетях федеральных партнеров. В их число входят Wildberries, «Магнит», «М.видео», «Эльдорадо», DNS и «Почта России». Tele2 фиксирует рост подключений через партнерские каналы в столичном регионе: по итогам первых четырех месяцев текущего года было продано на 68% больше SIM-карт, чем за аналогичный период 2020 г.

Игорь Майстренко, заместитель генерального директора по продажам и развитию массового рынка Tele2, сказал: «Мы продолжаем увеличивать присутствие в цифровых каналах и охватили почти все крупнейшие онлайн-площадки, где клиенты могут включить в свой заказ и SIM-карту. У покупок с помощью сервиса «Яндекс.лавка» есть козырь – партнеры смогли сократить время доставки до 10 минут. Традиционно SIM-карты относят к категории товаров, при заказе которых клиент ориентируется прежде всего на продукт, цену и бренд, а вот время доставки отходит на второй план. Однако у всех бывают ситуации, когда карта нужна здесь и сейчас – новый канал в «Яндекс.лавке» закрывает именно эту потребность. Со стартом на двух площадках «Яндекса» мы охватываем разные сценарии подключения: и когда клиент за считанные минуты получает SIM-карту вместе с корзиной продуктов, и когда он заказывает карту как логичное приложение к товару цифровой категории».