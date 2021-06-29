«Билайн», Альфа-Банк и Mastercard выпустили цифровую карту «Кэшбэк 1-5-25»

«Билайн», Альфа-Банк и Mastercard запустили цифровую карту «Кэшбэк 1-5-25» для новых клиентов. Оформить карту можно на сайте «Билайн» или в приложении «Мой Билайн», после чего она появится в приложении Альфа-Банка. Начать платить картой можно сразу же, привязав её к Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay или другим сервисам оплаты банковскими картами.

До 31 июля 2021 г. всем держателям карты «Кэшбэк 1-5-25» начисляется повышенный кэшбэк — до 10% на покупки в супермаркетах, магазинах одежды и обуви, в кафе и ресторанах. Кэшбек будет рассчитываться сразу после выпуска цифровой дебетовой карты и станет доступен на карте в конце промо, если за период проведения акции клиент пройдет полную идентификацию. По цифровым кредитным картам десятипроцентный кэшбэк будет зачисляться на карту в течение 1-2 дней после списания суммы покупки.

Дебетовая карта «Кэшбэк 1-5-25» обеспечивает клиентам кэшбэк до 25% от оплаты связи и услуг «Билайн» в мобильных приложениях Альфа-Банка и «Билайн», до 5% с покупок в супермаркетах «Пятерочка» и «Перекресток», и 1% за все другие покупки. Сразу после прохождения идентификации на остаток средств на карте банк начисляет до 5% годовых.

Ранее дебетовую карту «Кэшбэк 1-5-25» можно было оформить только у продавца-консультанта при посещении салона «Билайн».

«Билайн»является первым мобильным оператором в Европе, участвующим в программе Mastercard Digital First, которая помогает партнёрам компании выпускать цифровые продукты.