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Бердск: жители микрорайона Северный получили доступ к LTE-интернету

МТС сообщает о расширении сети LTE на территории Бердска, второго по численности города Новосибирской области. Жители 20 многоэтажных домов микрорайона Северный впервые получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету, сообщил в своем аккаунте директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

В зоне действия сети также детский сад, продовольственные магазины, многоуровневый гаражный комплекс и автозаправочная станция. Жители высоток могут с комфортом вести прямые эфиры в социальных сетях, смотреть стримы и видео в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и пользоваться всеми привычными сервисами от мобильных банков и госуслуг до служб доставки и заказа такси.

Также МТС обновил оборудование базовых станций сразу в нескольких локациях Бердска. Теперь более быстрый доступ в мобильный интернет получили бердчане из частного сектора и многоэтажек на улице Кольцова и жители высоток на Рогачева. В зону ускоренного интернета попали бердские общеобразовательные школы №10, 11, 12, здание городской администрации городской, а также городской парк имени Горького - популярное у бердчан место для прогулок, занятий спортом и селфи.

«Мы "прокачали" связь в стотысячном Бердске благодаря закрытию таких «белых» пятен и обновлению оборудования. В результате средняя скорость LTE-интернета в Бердске выросла на четверть, сразу после этого мобильный трафик бердчан в сети МТС сразу увеличился на 20%», - рассказал директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

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