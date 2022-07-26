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Потомки первых пахарей Омской области впервые получили доступ к LTE

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, обеспечила скоростным мобильным интернетом село Чекрушево Тарского района. Село имеет четырехсотлетнюю историю и считается первой пашней Среднего Прииртышья. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Впервые почти 1000 жителей села на скорости до 100 Мбит/с смогут общаться с родными по видеосвязи, пользоваться онлайн-кинотеатрами, сайтами госуслуг. А также переписываться с друзьями или близкими через мессенджеры, узнавать последние новости через интернет.

«В сельской местности проживает порядка 25% жителей Омской области, далеко не все из которых сейчас имеют возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом. Мы видим очень высокую востребованность мобильного интернета в небольших населенных пунктах. Уверен, что жителям малых и удаленных населенных пунктов должны быть доступны все сервисы, которыми пользуются горожане. Это напрямую влияет на качество жизни населения и является основой для развития комфортной инфраструктуры в регионе», – отметил директор филиала МТС в Омской области Михаил Синюгин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания, цифровых сервисов и мобильных приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, ИТ-решений в области системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и электронного документооборота. В России, Украине, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 105 млн абонентов.

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