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MCN Telecom запустил новую опцию доставки SMS физическим лицам

MCN Telecom запустил для B2C-клиентов опцию «SMS. Отправка всегда» – сервис доставки SMS в личный кабинет (ПК) и мобильное приложение (ЛК).

Дополнительная услуга позволяет не упустить ни одного SMS, даже если мобильное устройство выключено или находится вне зоны действия сети.

Принцип работы схож с бесплатной опцией «SMS. Если абонент не в сети», позволяющей доставлять SMS в альтернативные каналы, когда абонент временно недоступен. Однако функционирование этой услуги требует наличия у номера SIM-карты, которая должна регулярно регистрироваться в сети оператора связи.

При включенной опции «SMS. Отправка всегда» сообщения доставляются в ЛК и Мобильное приложение MyMCN сразу после поступления SMS на сервер

оператора связи. При этом наличие SIM-карты для номера не требуется. Данная услуга актуальна особенно для тех, кто пользуется мобильным номером без SIM-карты.

Кроме того, настроив интеграцию с Telegram, абонент может получать SMS и в популярном мессенджере.

Стоимость нового сервиса «SMS. Отправка всегда» для частных клиентов составляет

50 руб. в месяц, списание посуточное. Подключить опцию «SMS. Отправка всегда» можно в личном кабинете абонента, в разделе «Услуги». Пролонгация автоматическая.

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