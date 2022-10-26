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Теперь апперов «билайна» можно прокачивать

В пресс-службе «билайна» сообщают, что «Тариф UP» стал еще выгоднее. Теперь апперам доступны суперспособности. Для того, чтобы активировать их, нужно выполнять задания и накапливая «соты» — виртуальную валюту, которая появилась в мобильном приложении билайна. Накопив 100 «сот» можно будет открыть суперспособности апперов.

20 «сот» будут подарены клиенту «билайна», подключившему «Тариф UP». И каждый новый день, заходя в мобильное приложение «билайна», он будет получать по три специальных задания. Выполнение одного задания гарантирует одну «соту», а при выполнении всех трех в течение дня можно получить пять «сот». Одна суперспособность стоит 100 «сот».

Как будут выглядеть задания?

Задания внутри приложения «билайн» самые разные. Как совсем простые, например, зайти в мобильное приложение оператора, так и более сложные — сыграть несколько партий в игру в приложении «билайна».

Какие суперспособности появились у апперов?

Пчела Базя

+50 Гб интернета для всей семьи — ими можно делиться с подключенными в рамках услуги «Дели всё».

Дракон Юнг

+15 Гб интернета к основному пакету интернета по тарифу.

Кот Пуш

Скидка 50% на исходящие и входящие звонки в роуминге в ряде стран (не действует на персональные предложения в роуминге и дополнительные пакеты минут и Гб)

Панда Тапа

+1000 минут для звонков на номера билайн РФ внутри сети

Робот Пинг

Дополнительные 30 минут для звонков на ряд операторов в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Армению

Суперспособность будет действовать в течение 30 дней после активации. Важно уточнить, что при смене аппера суперспособность отключается.

Напомним, что в «Тарифе UP» «живут» пять персонажей-апперов — это пчела Базя, дракон Юнг, котик Пуш, робот Пинг и панда Тапа. Апперы обладают своими умениями. При этом у каждого клиента билайна есть возможность настроить Тариф UP под себя: добавить гигабайты, минуты, СМС, подключить дополнительные сервисы.

Реклама. Доп. пакеты интернета действуют в сети билайн (кроме Чукотского АО). Услуга «Дели все» может быть платной. Приобретение суперспособностей при положительном балансе за «соты» в мобильном приложении билайна (12+), начисленные в соответствии с Правилами начисления и использования «сот» (подключить новые доп. пакеты/скидку можно только после окончания срока действия текущего пакета/скидки).

Организатор другие подробности предложения – на beeline.ru. Токен: LatgBzvQp

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