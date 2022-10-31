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Next Mobile стал партнером ООО «Тетрон»

Виртуальный мобильный оператор Next Mobile (входит в холдинг S8 Capital) и системный интегратор в области управления корпоративным автопарком ООО «Тетрон» заключили договор на использование в навигационном оборудовании «ООО Тетрон» универсальных сим-карт Next Mobile в области M2M (межмашинного взаимодействия). Об этом CNews сообщили представители S8 Capital.

Next Mobile был выбран благодаря тому, что сим-карты Next Mobile используют покрытие всех мобильных операторов «большой четверки», переключаясь на лучшее соединение из доступных. Это обеспечивает постоянную связь и бесперебойную передачу телеметрических данных о местонахождении и состоянии более 10 тыс. единиц транспортных средств, находящихся на ежедневном контроле компании «Тетрон».

ООО «Тетрон» обслуживает автопарки и спецтехнику крупнейших промышленных, энергетических и транспортных компаний, которым критически важно круглосуточно отслеживать, где и в каком состоянии находится каждая единица техники. Это достигается за счет комплексных систем контроля важнейших показателей работы автотранспорта и спецтехники, таких как расход топлива, обороты двигателя и т.д., контроля пристегнутого ремня, а также мониторинга транспорта с помощью системы ГЛОНАСС.

«Использование сим-карт Next Mobile, объединяющих в себе покрытие всех четырех основных операторов связи, в навигационном оборудовании делает его работу более надежной и безопасной благодаря бесперебойному сигналу и навигации всех транспортных средств в режиме 24/7. Это особенно важно на дорожных участках, где нет стабильного доступа в интернет какого-то из операторов связи, ведь устройствам, которые должны непрерывно передавать различную телеметрию, необходим постоянный доступ к сети. Для сим-карт Next Mobile базовая станция любого оператора является “домашней”, подключение идет к самому мощному сигналу из доступных», — отметил руководитель отдела по развитию бизнеса Next Mobile Михаил Самодуров.

«Это своего рода технический прорыв для нас в обслуживании наших клиентов. Одно из важных показателей предоставления услуг “Тетрон” — это качество и полнота данных, которые “Тетрон” гарантирует своим клиентам. Благодаря использованию универсальных сим-карт нам удалось снизить количество отказов в работе оборудования. Также одним из конкурентных преимуществ Next Mobile, помимо качества связи, стало быстрое получение сим-карты. Благодаря использованию сим-карт Next Mobile нам удается оперативно подключать оборудование на новых единицах транспорта наших клиентов и таким образом достигать поставленных финансовых целей», — сказал генеральный директор компании «Тетрон» Леонид Кушнир.

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Next Mobile – оператор мобильной связи, который обеспечивает работу сим-карт во всех крупных сотовых сетях, автоматически подключаясь к наиболее качественному соединению, предоставляя лучшее покрытие из возможного. Работоспособность проекта обеспечивается за счет собственной инфраструктуры, которая включает в себя HLR, STP, GMSC, GGSN, SMSC, CGW, BSS, DPI, SRF, COPМ 1,2,3 с возможностью кастомизации под различные бизнес-задачи. Компания также выступает в роли агрегатора MVNO, обеспечивая на собственной платформе запуск новых виртуальных операторов для любых бизнесов в сжатые сроки с минимальными вложениями. Next Mobile основан в 2014 г. и входит в многопрофильный российский холдинг S8 Capital, объединяющий промышленные и высокотехнологические активы из разных секторов экономики. В общей сложности в структурах холдинга работают более 7000 специалистов.

ООО «Тетрон» – это системный интегратор и эксперт в области управления корпоративным автопарком, снижения эксплуатационных затрат, повышения эффективности использования и обеспечения безопасности на транспорте на основе IoT. Компания осуществляет автоматизированный сбор данных о работе автотранспорта из различных источников. В своей работе использует роботизированные системы обработки и анализа полученных данных. «Тетрон» предоставляет своим клиентам агрегированную верифицированную информацию и экспертные рекомендации для принятия управленческих решений. Является производителем одноименной линейки навигационного оборудования.

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